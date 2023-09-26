《國際政治》韓國搬出這招 對尬朝鮮射彈

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】為了要展現比朝鮮更加強硬，韓國26日舉行了十年以來首次大規模閱兵，現場的軍武種類琳瑯滿目，從彈道導彈到攻擊直升機都看得到。

不像在特定的大日子，抓到機會就喜歡擴大閱兵規模，包括展示ICBM（洲際彈道導彈）的朝鮮一樣，韓國以往在軍人節（Armed Forces Day）時，通常都是很低調地度過。

韓國總統尹錫悅在首爾空軍基地發表談話，警告朝鮮不要使用核子武器，並承諾會大力支持軍隊與軍工產業。尹錫悅在雨中向部隊喊話，如果朝鮮使用核武，韓美兩國聯盟下，將以朝鮮無法抗衡的力量，瓦解金正恩的政權。

韓國國防部表示，數千名官兵和韓國自製坦克、自走砲、軍機與無人機，會共同參予這個整天的活動。此外，派駐在韓國的28,500名美國軍人中，有300位左右也將與會。

這次慶典的重頭戲，是總長度達2公里的閱兵隊伍，會穿越首爾主要的商業區，然後到達車水馬龍的光化門廣場。光化門是首爾著名的景點之一，也是景福宮的正門與最大的城門。

韓國上一次舉行軍事閱兵是在2013年。今年的軍人節原本是在10月1日，但因為適逢中秋佳節，故才提前到26日來舉辦。尹錫悅對朝鮮採取的是強硬態度，因應朝鮮不斷發展核武以及頻繁試射導彈，韓國也利用軍武展示以及軍事演習來回敬嚇阻。

尹錫悅承諾，將對朝鮮任何侵略行為，祭出快速且壓制的回擊，自去年尹錫悅上任以來，就一直積極強化與美國以及日本的軍事聯盟。26日的閱兵典禮是從首爾郊區城南空軍基地開始，展示了玄武導彈、L-SAM飛彈攔截系統，還有無人偵察機等軍事武器。

韓國總統府指出，因為天象不好，F-35戰機以及韓國首架本土戰機KF-21的飛行表演臨時喊卡。軍事專家解釋，韓國最新型的導彈之一玄武，是韓國想在衝突期間，用來制衡朝鮮的一個重要反擊武器，L-SAM則用於攔截高度在50至60公里的敵軍導彈。

韓國國防部指出，這項閱兵活動也會有韓美軍機聯合飛越項目，表示升級版的共同防禦型態。日前，金正恩才剛結束為期六天的訪俄行程，尹錫悅曾表示，若俄羅斯幫助朝鮮升級軍武水平，這將是一種直接挑釁行為。