前往主要內容
工商時報LOGO

訊芯下半年營運加溫 今股價寫二年半新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

訊芯-KY（6451）在第三季營收可望優於前二季，同時，在擴產效應及CPO先進封裝明年也可望開始出貨貢獻下，近期股價表現明顯相對台股大盤強勢，今（26）日仍逆勢上漲，盤中高點149元再創下股價近二年半新高。

訊芯-KY下半年營收增溫，且明年具越南廠投產的新廠效益帶動，全年營收及獲利仍具成長動能，近日雖然台股指數弱勢，但訊芯-KY股價相對強勁，今日盤中股價高點來到149元，寫下2021年2月以來，即近二年半的股價新高，今日該股仍以上漲1.81％收市，股價收在141元。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 明揚、明安無量跌停 法人這樣解讀公司營運

  2. 大摩估Fed升息周期告終 降息時間點落在這時

  3. 最強海鮮吃到飽「島語自助餐」 9／27開訂 平日午餐1,490元、假日晚餐2,090元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。