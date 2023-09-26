訊芯下半年營運加溫 今股價寫二年半新高

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訊芯-KY（6451）在第三季營收可望優於前二季，同時，在擴產效應及CPO先進封裝明年也可望開始出貨貢獻下，近期股價表現明顯相對台股大盤強勢，今（26）日仍逆勢上漲，盤中高點149元再創下股價近二年半新高。

訊芯-KY下半年營收增溫，且明年具越南廠投產的新廠效益帶動，全年營收及獲利仍具成長動能，近日雖然台股指數弱勢，但訊芯-KY股價相對強勁，今日盤中股價高點來到149元，寫下2021年2月以來，即近二年半的股價新高，今日該股仍以上漲1.81％收市，股價收在141元。