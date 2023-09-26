國貿局協助144家工具機業者赴德EMO展亮相 斬獲不少訂單

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全球前三大工具機展EMO於9月18日至23日在德國漢諾威展開，經濟部國際貿易局「智慧機械海外推廣計畫」委託外貿協會於展中設立台灣智慧機械形象館，首度整合機械公會、工具機暨零組件公會及刀具協會等工具機領頭單位，透過國際記者會、專家論壇、Taiwan Night國際交流晚宴、Elevator Pitch及Solution Flash等產品發表活動，呈現台灣144家業者智慧製造堅強實力，主動出擊並積極曝光，迎來20國58家媒體及141位買主與會交流，總計訪客近800人次，協助台灣業者搶單，刺激工具機外銷。

台灣業者逆向操作 斬獲不少陌生買主

受全球景氣影響，國際大品牌工具機製造商多縮減展出規模或無機台展示。高明精機總經理張仕育表示，此次參展逆向操作，除了現場展示最新機台並擴大攤位面積，搭配經濟部國際貿易局智機計畫行銷推廣，吸引許多陌生客戶探詢，於展期前3天訂單即傳出捷報，買主遍及德國、印度、義大利等國。

上銀科技董事長卓文恒表示，上銀產品朝節能與高效邁進，以往半導體奈米探針需要10幾個鐘頭製造，現在上銀只需要20幾分鐘即可完成，在效率、節能、減碳方面可大幅優化，透過政府資源與拓銷計畫，增加曝光面向與媒合成功機會。

友嘉工具機事業群執行長林勤喻表示，友嘉對於高階應用產業需求都有對應的解決方案，同時帶著台灣供應鏈打進歐美市場，此次EMO展透過智慧機械海外推廣計畫，有效串聯友嘉及買主，對其海外拓銷達到相當大的幫助。

提供拉床及自動化拉削解決方案的成祐精機營銷部黃禮宏指出，此次以工件展示其製造之全球唯四的飛機引擎零組件軸承保持架，獲得許多買主關注，也當場接獲訂單，並成功開拓西班牙、土耳其、荷蘭買主。

以台灣味開拓全球視野 提升國際能見度

本次特別規劃Taiwan Night國際交流晚宴，包含漢諾威市長Mr. Thomas Hermann、德國友台小組發言人Dr. Stefan Birkner、EMO主辦單位漢諾威展覽公司董事總經理Dr. Jochen Köckler、VDW德國機械公會董事總經理Dr. Markus Heering等眾多國內外貴賓到場交流，提前體驗台灣中秋佳節與親友相聚的團圓氣氛。晚宴現場駐德國台北代表處大使謝志偉也分享，台灣有完整產業供應鏈，可成為全球工具機產業最堅強合作夥伴。

展期六日，經濟部國際貿易局智慧機械海外推廣計畫除協助台灣工具機業者洽商及爭取國際訂單，亦舉辦台灣味Happy Hour交流活動，結合交通部觀光署參山國家風景管理處、臺中市政府經發局、中華航空、長榮航空、噶瑪蘭威士忌、霧峰農會初霧清酒、雲道咖啡、小林煎餅、台灣啤酒，以台灣美景、美酒、美食會友，吸引多位訪客前來體驗品嘗。

有走心式車床和多軸車床之全球領導品牌之一–瑞士TORNOS Group歐洲市場行銷經理，因霧峰農會初霧清酒走進台灣館，大肆稱讚初霧清酒較日本清酒更具風味，並特別拍照要請駐台灣代表進行採購，從酒聊到工具機，亦分享該公司預計布局台灣市場等資訊；三鋒機械特別帶買主來台灣館品嘗噶瑪蘭威士忌，暢談之際更以交杯酒鞏固雙方合作關係。

節能減碳與創新技術兼具 台灣智慧製造硬實力震撼全球

台灣擁有高效率工具機產業，在國際生產排名第7，年產值逾40億美元，逾70%產能外銷，為今年EMO展覽會第4大參展國。18日EMO展正式開幕後，台灣智慧機械國際記者會暨專家論壇接力登場，由外貿協會秘書長王熙蒙擔任主持人，機械公會監事會召集人莊大立、工具機暨零組件理事長陳伯佳、刀具協會理事長李啟樂、一粒米工具機產業女性經理人聯誼會長嚴璐及台中市政府經發局長張峯源擔任與談人，以台灣智慧機械轉動世界為題，從永續發展、智機協作趨勢、轉型與創新應用方案等角度切入，從半導體設備製造、能源轉型到電動車製造，台灣均可滿足各應用領域需求，吸引來自德國、荷蘭、義大利、西班牙、法國、土耳其、保加利亞、捷克、印度、新加坡、波蘭等國際媒體前來採訪，包括MM、DIMA、NCFertigung、Equipment News、MTD、TT Magazine、Revista Meccanica Oggi、T+T Technika等指標工業媒體到場交流。

系列拓銷活動引流 業者有感高效串連買主

為提供買主一次到位的大量解決方案，9月19日至20日外貿協會結合機械公會、工具機零組件公會辦理3場次主題發表會，包含金屬加工創新解決方案、數位轉型與綠色轉型，以及高效節能應用解決方案等三大議題，由達佛羅、榮田、豪力輝、大光長榮、東台、上銀、百德、永進、七駿、哈伯、大井、徠通等12家業者聯合發表。

同時搭配9月20日至22日一共5場次的Elevator Pitch及Solution Flash活動，主軸囊括高效切削車床解決方案、高穩定度切削解決方案、工具機創新解決方案、航太半導體零件加工解決方案、跨世代車銑磨加工解決方案，以及關鍵零組件解決方案，由台灣瀧澤、正代、鉦通、亞太菁英、高明、心源、正河源、友嘉、精勤、盈錫等40家業者聯合發表。

（禁止酒駕．飲酒過量．有害健康）