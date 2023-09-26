選舉行情挺 群益：Q4挑戰18,500點 看好「三電子、四傳產」

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台股重挫澆熄多方氣焰，市場期盼第四季股市可望甩開陰霾，群益金融集團26日舉辦「2023年第四季投資展望說明會」，群益投顧總經理范振鴻指出，受惠景氣逐漸脫離谷底、升息進入尾聲、選舉行情「三利多」加持，維持先前預估，看好第四季指數高點可望挑戰18,500點，衝上今年最高。

群益投顧對第四季台股行情審慎樂觀，景氣逐漸脫離谷底、全球央行緊縮貨幣政策結束等利多加持，波段行情蓄勢待發。過去30年台股第四季平均漲幅6.7％，且總統大選1月將登場，統計台灣2004～2020年間五次大選，選前60日加權指數平均漲幅近5％，看好選舉政策利多行情發酵。

范振鴻預估，台股今年第四季指數高點將衝破「萬八」、上看挑戰18,500點，高點可能落在11下旬或12月初，12月因外資休假去，量能可能較為欠缺、指數表現空間受限，可能維持高檔震盪。

另外，美國聯準會（Fed）上周雖如市場預期維持利率不變，但暗示年底前恐再次升息，范振鴻則認為，目前市場對於持續升息的擔憂還不算高，美國包括9月非農就業報告、失業率及第三季GDP等多項重要經濟數據都將在10月中旬陸續公布，為利率決策風向球，相關數據若如預期趨緩，市場對Fed再啟動升息的預期將越來越低，呼應前述指數攀高的時機。

操作方面，群益投顧認為「行情啟動關鍵是台積電利空鈍化時」，因台積電多數利多、利空均是外資或法人編造，後續可觀察第四季台積電能否出現利空鈍化，就是指數反彈啟動關鍵。

而台積電10月法說會，研究團隊則點出兩大重點，包括台積電對今年全年的美元營收是否會有更精確的表達，第二，台積電先前並未調降資本支出，讓市場抱持懷疑態度，由於美國亞利桑那州廠進度落後，投顧預估，其全年資本支出仍可能低於先前預期的低標320億美元，但調降幅度不會太大。

至於看好產業，群益投顧則點名看好「三電子、四傳產」族群，電子股包括AI、記憶體、蘋概股，蘋果iPhone15系列新機銷售狀況良好，但近期傳出發熱問題，畢竟過去三星Note7爆炸導致其在大陸市佔急遽萎縮，相關情況會否衝擊蘋果依舊值得關注。

非電則建議鎖定政策力挺的航太、生技，以及運動休閒、散裝航運，總統大選2024年1月即將投票，目前政見主軸落在綠能、觀光航空及軍工族群均是留意的重點。