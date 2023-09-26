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從消費者角度出發 鉅誠驗屋以專業守護房屋品質

  • 工商時報 黃台中
鉅誠驗屋創辦人林孝嚴（右）正與屋主講解驗屋過程。圖/鉅誠驗屋提供
鉅誠驗屋創辦人林孝嚴（右）正與屋主講解驗屋過程。圖/鉅誠驗屋提供

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「買房是一輩子的事，所以我希望可以讓客戶一輩子安心」林孝嚴認真的說到。擁有近15年房地產從業經驗，在歷經上千宗驗交屋後，鉅誠驗屋創辦人林孝嚴表示，在房價逐年攀升的情況下，買房變成一件非常辛苦的事，如果再遇到施工品質不佳的建商，後續處理就會變得相當重要。鉅誠驗屋希望以專業第三方的角色，扮演好建商和消費者間的橋樑，讓消費者在成交後，能夠開心的擁有新房！

近年來，隨著網路資訊普及，消費者對於驗交屋流程及權益的關注度逐漸提高，驗屋市場因而蓬勃發展。然而，較為模糊的產業規範，導致驗屋公司品質不一，再加上消費者習慣透過比價來選擇服務，讓一些驗屋公司透過低價招攬客人，導致驗屋市場的價格落差相當大，服務品質也參差不齊，林孝嚴認為這是急需要解決的問題。

鉅誠驗屋的驗屋人員透過熱顯像儀檢查窗框滲漏水狀況。圖/鉅誠驗屋提供
鉅誠驗屋的驗屋人員透過熱顯像儀檢查窗框滲漏水狀況。圖/鉅誠驗屋提供

在成立鉅誠驗屋後，創辦人林孝嚴表示將會秉持著「最全面的服務，最完整的保障」的公司理念，為消費者提供業界首創的「三年服務保障」。不僅在驗屋過程中使用專業儀器和APP系統執行標準檢驗流程，並且提供三年的房屋問題諮詢服務，幫助消費者解決房屋相關困擾。同時，鉅誠驗屋也將會提供房屋健診和專業修繕建議，確保消費者在居住過程中獲得全面支持，從而真正達到安心居住的目的。

買房是一輩子的事，消費者在成交後，要面對的是建商在建造過程中可能會出現的各種缺失，而驗屋正是提前發現這些問題的機會。因此，鉅誠驗屋希望可以站在公正第三方的立場，盡力讓建商和消費者達成共識，在維護消費者權益的同時，也協助建商更妥善的修繕缺失，以節省時間和成本。

未來，鉅誠驗屋將致力於提供消費者最專業、最全方位的驗屋服務，並努力在消費者和建商間促進共識，以確保房屋品質和消費者權益的雙贏局面。我們將持續努力，推動驗屋行業的進步，與消費者和建商一起創造更好的買房經驗。

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