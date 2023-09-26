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桃園市擴大獎勵民眾考取職業駕駛執照 最高獎勵金3.2萬元

  • 工商時報 許俊揚
即日起至2023年12月15日止，歡迎考取職業技能執照的民眾踴躍申辦獎勵方案。圖／桃園市政府就業職訓服務處提供
即日起至2023年12月15日止，歡迎考取職業技能執照的民眾踴躍申辦獎勵方案。圖／桃園市政府就業職訓服務處提供

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桃園市政府就業職訓服務處為鼓勵本市市民取得一技之長，並解決職業駕駛缺工情況，「112年度桃園市青年及特定對象職業技能證照獎勵方案」除原勞動部技能檢定中心核發之甲、乙級技術士證照外，另新增職業駕駛執照之證照獎勵，針對初次取得職業聯結車、職業大客車、職業大貨車駕駛執照者也能領取獎勵金，希望能增加職業駕駛人才投入就業市場，降低產業缺工情形！

桃園市政府就業職訓服務處處長陳秋媚表示，後疫情時代，觀光旅遊及客貨運輸行業復甦，使大眾交通運輸駕駛需求大增，為促進民眾加入職業駕駛行列，特規畫取得職業駕駛執照者可領取獎勵金。凡考取職業聯結車、職業大客車駕駛執照者，發給新臺幣2萬元、考取職業大貨車駕駛執照者，發給新臺幣8,000元，若符合重返職場規定者，加發1,000元；為鼓勵女性投入職業駕駛工作，促進職業性別融合，除上開獎勵額度外，更加發新臺幣3,000元。桃園市政府就業職訓服務處更針對考取職業駕駛執照之待業中或欲轉職之市民，提供就業媒合服務，期更多專業職業駕駛得投入產業，解決供需失衡情況。

歡迎考取職業技能執照的民眾，即日起至2023年12月15日止，備妥相關資料，以親送或郵寄方式向桃園市政府就業職訓服務處(桃園市桃園區民生路650號2樓)申辦。獎勵方案詳細資訊可參閱網站(https://reurl.cc/o7lMpl)。

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