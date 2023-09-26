是德科技推出配備自動化分析工具的硬體加速型示波器

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是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布推出新的硬體加速型 Infiniium MXR B 系列，進一步壯大其領先業界的Infiniium 示波器產品陣容。該示波器提供自動化分析工具，可協助工程師快速發現異常，進而加速新品上市時間。

如果研發工程師使用的示波器無法顯示信號細節，就可能推出容易出錯和故障的產品。具備出色信號完整性的示波器，能夠盡可能減少對信號的影響，以洞察最真實、最精細的細節，進而信心十足地對新產品進行測試和除錯。

結合卓越的示波器信號完整性，以及內建的自動化分析工具，工程師可有效縮短測試和除錯時間，以便搶在競爭對手之前將產品推出問市。

Keysight Infiniium MXR B系列可輕鬆滿足上述需求。它為工程師提供各式內建的自動化除錯工具，例如區域觸發、故障檢測、即時頻譜分析（RTSA），以及50 MHz波形產生功能。此外，MXR B系列是全方位8合1桌上型解決方案，可顯著節省桌面空間和採購預算。MXR B 的每一項功能皆可升級，讓工程師能在需求改變時，隨心所欲地添加新功能。

新的Infiniium MXR B系列支援高達6 GHz的頻率，還具備下列優點：

透過硬體加速的自動化分析功能，大幅縮短測試時間 – 可自動執行故障偵測、設計相符性測試、電源完整性分析，同時還可對50多種串列協定進行協定解碼，並對所有通道進行波罩測試，將故障排除時間降到最低。

呈現最真實的信號 – 提供業界最低的雜訊底線、最高的有效位元數（ENOB），以及極低的系統抖動，可實現絕佳的解析度，並以準確的圖像化功能，呈現可靠的量測結果。

無與倫比的效能，可支援穩定的設計開發 – 具備每秒超過200,000個波形的穩定更新率、高達16 GSa／s的快速取樣率、高達6 GHz的頻寬，讓工程師能輕鬆擷取信號中的重要事件，而且效能不會因使用的通道數增加而降低。 在正常模式下，他牌機型最高僅提供約1,200 wfms／s的更新率，而最大頻寬和取樣率則受限於可用的通道數。