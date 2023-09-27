打炒房力道弱化 台經院：房市景氣不再走跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

越打房越沒效?台經院今(25)日發布9月景氣動向調查，台經院指出，由於8月有不少公建與社會住宅推出，同時行政院也公布2024年預算5,886億創新高，也讓營建業看好未來半年景氣。另外房市部分，專家指出，隨著打炒房政策影響鈍化，剛性需求買氣明顯回流。

今年房市大環境雖然持續冷清，但在新青安房貸助攻下隱然有逐步復甦跡象，8月六都建物買賣移轉件數20,202棟，月增1.6%、年增5.5%。台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真指出，去年因疫情影響、央行升息、打炒房政策造成房市交易疲軟。

不過隨著青年安心成家2.0政策於8月上路，使得本來就有買房需求的自住客陸續進場購屋，尤其是相對平價的蛋白區買氣表現較為穩健，加上平均地權條例新制實施，預售屋轉手彈性限縮，不少民眾轉向中古市場，帶動成屋市場買氣，故8月買氣出現月、年雙增跡象，整體呈現出呈投資客退場、自用買盤出籠的趨勢。

新青安助攻 催出8月交易量成長

展為未來半年，她說，隨著房貸利率不至於再上揚，以及政策打炒房效應逐步呈現鈍化狀態，代表利空因素效應逐漸淡化，市場上觀望氣氛比預期輕，房市景氣未再持續探底，顯然先前遞延的剛需買盤持續回流。但劉佩真也提醒，目前房市景氣是否持續仍待觀察，畢竟政策面還是會繼續扮演關鍵干預的角色，國內總統大選話題熱度提高將稀釋對於房市的關注度，故未來半年房市景氣要達到快速回溫的程度依舊有其難度。

利空淡化 房市止血回升