米奇米妮悠遊故宮 哈根達斯「冰淇淋月餅」萌趣聯名衝買氣

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儘管中秋節將近，不過高溫天氣依舊持續，讓連鎖冰店抓緊時機推優惠。冰淇淋品牌哈根達斯就推出「典藏故宮迪士尼百年慶典冰淇淋月餅禮盒」作中秋最後衝刺；酷聖石複合店則與珍煮丹聯名推「黑糖QQ牛奶冰淇淋」，號稱層次豐富。

哈根達斯「典藏故宮迪士尼百年慶典冰淇淋月餅禮盒」以故宮知名展品為靈感設計，無論是米奇揹著翠玉白菜、倚靠著肉型石，或是躲在毛公鼎裡觀察四方、以及擷取宋朝畫作「馮大有太液荷風」元素，與米妮共遊荷花池，無限創意都化作冰淇淋月餅上的巧克力風味飾片圖樣設計，滿滿細節很有新意。一口咬下，蔓延開來的滋味包括藍莓、芒果、草莓；或是香醇的巧克力、夏威夷果仁、香草、淇淋巧酥；每一顆都是人氣冰淇淋口味。

酷聖石新冰選用珍煮丹黑糖與與酷聖石人氣口味「香奶冰淇淋」製成「黑糖牛奶冰淇淋」，再拌入「黑糖QQ」增加口感嚼勁，一口咬下香醇濃厚黑糖風味在味蕾中蔓延開來，最後再搭配hahababy造型餅乾（共3色，隨機出貨），選用法國諾曼第奶油製成，添加紅麴與梔子藍等天然色粉製成，顏色鮮豔繽紛。還有期間限定聯名冰淇淋杯，可愛破表。10月17日前每周五、六、日，酷聖石複合店全品項冰淇淋第二杯半價。

消暑飲品也有好康，看好中秋烤肉配茶最解膩，茶湯會29日至10月1日連續3天，門市全品項飲品買四送一，主打品項包括「翡翠檸檬」，使用經過五次薰香的頂級翡翠綠茶，加上當季新鮮檸檬，酸甜又清爽；另28日當天茶湯會職人級數位會員，還可再獲得翻牌卡四選一遊戲，有機會抽中點數50點（1點1元）、飲品10元折價等會員獨享好康。