流感升溫上周增8死！30多歲男不治 6歲女童併發腦炎

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流感疫情持續升溫，疾管署今天公布，國內上周門急診類流感就診人次再度超過10萬人次，已連續4周呈上升。上周新增8名死亡個案，最年輕是30多歲男性，就醫時已經兩側肺炎，雖立即轉入加護病房，但發病後2周仍因併發肺炎、敗血症不治；另有6歲女童也因流感引發腦炎，多次抽搐。

疾管署公布，上周門急診類流感就診人次達10萬9054人次，另近二周上呼吸道感染群聚通報件數上升，上周通報91起，其中78起（87％）為校園群聚通報；近4週合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒近期檢出陽性數亦呈上升趨勢，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說，上周國內新增39例流感併發重症 (20例A型H1N1、19例A型H3N2)，其中33例具慢性病史，35例未接種本季流感疫苗。

另新增8例死亡 (4例A型H1N1、4例A型H3N2)，均具慢性病史，其中5例未接種本季流感疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青進一步指出，死亡個案中，最年輕為一名30多歲男性，本身有神經精神方面的潛在疾病，一開始出現發燒、身體虛弱、咳嗽等症狀，持續沒有緩解，幾天後至醫院就醫時發現已經兩側肺炎，因為呼吸衰竭送加護病房治療，但病情持續惡化，發病後2周即因併發肺炎、敗血症不治。

重症部分，林詠青說，有一名南部6歲女童，沒有先天疾病，9月中旬發燒到40度，且有咳嗽、流鼻水以及肌肉痠痛等症狀，發病後3天，全身多次抽搐，急診就醫，研判為流感併發腦炎，入住加護病房，所幸，治療一周後改善，轉至一般病房，目前意識清楚，沒再抽搐，仍住院觀察中。

疾管署發言人曾淑慧強調，雖然目前流感疫情呈現上升，但本年度公費流感疫苗即將在10月2日開打，疾管署預估在疫苗開打之後，流感疫情就有望出現下降。提醒民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施。

疾管署統計，本流感季自去年10月1日起截至今(2023)年9月25日流感併發重症病例累計741例 (以474例A型H1N1及249例A型H3N2為多)，年齡層以65歲以上長者為多(占54％)，84％未接種本季流感疫苗，82％具慢性病史；其中死亡164例 (以121例A型H1N1及38例A型H3N2為多)，73％未接種本季流感疫苗，94％具慢性病史。