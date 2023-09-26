基富通推出專屬App 透過App下單買基金通通免手續費

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國內最大基金交易平台－基富通正式推出App，基富通董事長林丙輝表示，只要透過App下單通通免手續費。基富通舉動也正宣告買基金0手續費時代來臨！

基富通開台已滿7周年，在積極推動普惠金融政策下，根據基富通統計，該基金平台受益人數已接近25萬人，基金存量也快速成長到1100億元以上，穩居平台業者之冠。此外，為回饋國人支持與提供更優質的理財服務，基富通26日更宣布，只要下載基富通App，並透過該App下單買共同基金，通通不用付手續費。

林丙輝強調，基富通與其他基金銷售機構雖然都是營利組織，但最大不同處是採取「社會企業」的精神與方式運作。由於基富通近年已開始獲利，所以在獲利穩健後，基富通將投入更多資源，持續推廣理財教育與退休準備觀念，並進行公益捐贈，把成果回饋給國人，發揮基富通的企業價值。

基富通總經理王浩宇表示，平台成立以來一直秉持落實普惠金融的初衷，提供國人選擇多元、交易安全、費用低廉與友善便利的基金理財服務。目前平台受益人數已接近25萬人，並預期今年底前將順利跨越25萬人。尤其今年30歲以下新開戶人數明顯提升，而且定期定額交易人數與金額占比都達到45％，此外，今年來平台基金存量達1,100億元以上，成長27％，增幅超越整體市場的13.6％，境內基金占比在突破四成後進一步墊高，顯示深耕境內基金市場有成。

另外在基富通新推出的APP，基富通表示，無論是否為基富通會員，都可在App上免費查找各種基金資訊，包括獨家統整全台基金公司的市場熱度排行、專家觀點文章；在基金交易方面，提供快速且安全的生物辨識登入驗證、一覽無遺的各期間報酬率排序、一目了然的庫存明細視覺化圖表、從配息率或關鍵字找基金、任2檔基金資訊比較等功能，讓人人都能簡單快速學會基金理財。