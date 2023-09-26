第一金全球永續影響力投資多重資產基金 准募

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極端氣候、失衡經濟與社會風險衝擊全球，過去幾年企業重視ESG，國內外永續投資也成主流趨勢，第一金投信全新推出升級版永續投資新商品，第一金全球永續影響力投資多重資產基金今獲核准募集函，預定自11月初展開募集，為本土投信首度推出影響力投資概念基金，結合多重資產型態，提供投資人掌握影響力投資紅利，兼顧地球永續與長期投資收益的理財新工具。

面臨未來社會與環境挑戰，第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出，影響力投資的主要策略，在篩選可以帶來財務回報，並致力改善全球永續的企業，以愛護地球、富裕人生為目標，投資標的涵蓋主題包括：能源轉型、普惠包容、健康福祉、永續產業、賦能平權，與資源效率等面向，同時連結聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals，SDGs)）作為衡量影響力投資成效的標準。

地球邁向永續發展的同時，也帶來新科技、新服務、新市場，衍生出全球龐大新商機，根據世界企業永續發展委員會（WBCSD）統計：永續能源與原物料、智慧城市與交通、糧食與農業，及健康照護等四大關鍵經濟領域，預估至2030年每年可創造全球GDP產值高達12兆美元。

疫後環境帶來全球經濟挑戰，影響力投資順勢崛起，近期美歐等地全球主要經濟體步入升息尾聲，新科技成長循環與金融信貸危機並存，使得市場同時面臨成長與波動環境，這也說明今年以來多重資產基金成為市場熱門理財工具的主因，第一金投信打造，影響力投資結合多重資產型態，投資標的納入符合永續影響力投資導向的公司股票與企業綠色債券等配置。

後升息時代，同時佈局永續股、債資產，股債組合表現值得期待，根據外部資料統計(2016/03至2023/07)，全球永續影響力組合在歷次美股轉多頭的3個月、6個月、12個月後，平均漲幅達8％、8.9％、21％，績效跑贏一般股債配置組合（未納入永續因子標的），李艾倫表示，影響力投資相關資產，不僅帶來地球永續，也有機會帶給長期投資人相對優異的投資回報。

第一金投信近年多次引領投信主題基金風潮，像是今年最夯的AI主題，第一金投信早在2016年即領先推出國內投信業者首檔AI主題基金。這次，再推出永續概念升級版投資標的「影響力投資」基金，第一金全球永續影響力投資多重資產基金預計於11月初展開募集，由臺灣銀行擔任基金保管機構，將發行新台幣與美元兩種計價級別，並提供累積型及月配息級別，提供投資人不同幣別與收息金流配置的理財工具，協助投資人掌握永續新顯學與影響力投資紅利。