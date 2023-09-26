英特爾失算？外媒爆德國設廠3大隱憂

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【中時新聞網 邱怡萱】美國半導體大廠英特爾計劃在德國東部馬德堡（Magdeburg）興建晶圓廠，初步預定在2027年開始生產，德國政府將提供100億歐元的補貼。但華爾街日報撰文示警，英特爾在德國挑戰重重，除了面臨缺工、能源成本高昂，民粹主義也是一大問題。

報導指出，英特爾德國廠預計2030年底前要聘請3000名員工，但當地今年的晶片技工培訓計畫，卻只有兩名學員正在受訓。由於嚴重缺工、官僚體制錯綜複雜以及能源價格高漲，都拖慢英特爾蓋廠的進度。

報導提到，英特爾為了替德國廠找到足夠員工，展開了三年制的培訓計畫，並打算在培訓的最後一年，讓學員前往在愛爾蘭的廠房；此外，英特爾也在馬格德堡成立辦公室，展開獵才攻勢。馬德堡負責職訓的商務局官員Stefanie Klemmt說，首批20名見習生將在明年8月接受訓練，希望未來將培訓人數擴充10倍。

除了缺工問題，馬德堡比德國其他都市更古老，因為當地會說英語的人較少，對外國人的敵意也可能對英特爾造成問題。英特爾負責馬德堡廠招募計畫的主管Bernd Holthaus說，該廠估計有3~4成新員工來自海外國家。

英特爾必然要從外地招工，但德國近九成的大企業都在原西德地區，恐怕不容易吸引人才到前東德地區工作，因此，未來很可能會招募移民來補充人力，但這樣的做法必然會招致極右派的反對。

報導稱，電費問題也讓英特爾高層很憂心，類似的廠房每季需使用約高達3億千瓦特小時電力。根據歐盟數據，德國2022年下半年，高電量用戶支付的電費為每千瓦特小時19美分，比法國、波蘭貴40%以上。

除了英特爾，台積電也將赴德國德勒斯登（Dresden）設廠，總投資規模上看100億歐元，其中德國政府有望補助一半。

英國金融時報示警，未來國際晶片大廠進駐，可能進一步加劇德國技術工人的短缺危機。薩克森邦經濟廳廳長Martin Dulig透露，德國正面臨嚴重的技能短缺和人口老化，預計工作年齡人口將在未來10年內減少20萬。