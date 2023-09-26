誠品董座吳旻潔「用力開店」誠品裕隆城新店、義享店28日一起開

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誠品（2926）生活調完體質後，進入董事長吳旻潔所謂的「用力開店」期，誠品最大店點裕隆城新店預計28日開幕，同日誠品生活重返北高雄，全新中型店「誠品生活義享店」進駐高雄義享時尚廣場也將試營運，10月17日正式開幕。

誠品今年除了計畫開逾10家社區店，還有台中七期的台中480店預計10月分階段開業，營業規模約7,500坪，是中南部最大據點。明年第四季，誠品與餐飲品牌碳佐麻里共同打造的台南旗艦店也將開幕。

誠品生活義享店有各大主題書區，呼應在地人文特質並鼓勵親子共讀，並特別規劃南區最大的兒童書區，匯集台灣質感生活選品與綠色保養的誠品生活精選expo SELECT，以及職人每日新鮮手作千層蛋糕、設計飾品、香氛與清潔保養、鞋履配飾等，多國創意風格文具、誠品知味米麵醬料與餅乾零食，滿足日常所需。

誠品生活精選expo SELECT以「漫遊生活」為核心，策畫「創意享生活、潮流輕美學、純淨輕保養」三大主軸，匯集近50家、逾千項台灣在地居家風格、美容保養、潮流配飾等質感生活選物，呼應背山面海的自然環境特別推薦海洋主題特色商品，如台灣品牌「水紋汀」採環保水泥及天然材質創作海浪波紋飾品，並可滴上精油擴香，將大自然足跡和紋路融入日常美學。