幼兒英文學習 少「3C」要「3D」有助學齡前兒童語文學習效能與記憶

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學語言，不就是聽、說、讀、寫嗎？艾美英語執行長Miss Vivian指出，幼兒學英文，除了上述4項必要的方法外，如果再增加”觸摸”這一環，讓學習3D化，將有助於學齡前兒童的語文學習效能與記憶。

擁有蒙特梭利證照的Miss Vivian貫徹蒙式教育理念：「幼兒是透過雙手認識世界」。無獨有偶，教育家蘇霍姆林斯基（B.A.Cyxomjnhcknn）也曾說：「兒童智力發展體現在手指尖上。」他同時把手比喻成大腦的老師，透過指尖接觸，刺激幼兒敏銳的末梢神經，產生像電流一般的感覺，再從手部至脊髓，最終傳送至大腦。經過這樣的傳導刺激，可以與其它感官相呼應，讓記憶產生加乘效果，並能有效促進學習力。

Ami English之所以將適性教學的蒙式元素融入英文教育中，關鍵就在於把握學齡前幼兒2~6歲的敏感期。從3歲親子班便加入配合課堂單字或發音的雙手實作課程，並大量引進國外教材、英文繪本、或將出國採購實物「real object」融入教材中。像是教學中碰到昆蟲、動物，就會真的把甲蟲帶到課堂上。讓孩子觸摸，並列印出來動物真實的形象。希望在課堂上，讓孩子們能透過視、聽、嗅、味、觸等感官過程，深化他們的學習。讓孩子們得以更深刻地探索、認識世界。

環境、老師和家長 都要3D立體化

具有20年以上教學經驗的Miss Vivian指出，3D學習，重視的不只是上述的方法，學習環境和老師也同樣重要。正如蒙式教學中看重的「環境」一樣，老師不該是「上對下」的關係，而該轉換成「輔助」的角色。從規畫開始，建構出一系列結構式課程、教具，讓孩子循序漸進地透過雙手自主學習。讓「單純」的語言學習課程，進化成發展獨立、自信和成就感的過程，為形塑品格打基礎。

然而課程中的時間畢竟是短暫的。孩子在校學英文一周頂多2小時，那剩下的166小時呢？Miss Vivian因此誠摯的呼龥，在幼兒學習中，若能將父母的角色置入，就可以主動創造出3角的「立體學習關係」。藉由

陪伴、共學，可以大幅提升學習效益，營造出絕佳的親子互動契機。

對於現在蓬勃發展中的線上學習，Miss Vivian也提出反思：針對學齡前的幼兒英文學習，究竟該讓孩子面對「螢幕」多，還是面對「老師」多？她建議「影片」最好能定位成輔助性或娛樂性的學習方式。如此，不但可以提高學齡前幼兒在學習過程中的人際互動，還可提高EQ養成。

Miss Vivian特別強調3~6歲時的學齡前學習，「實體」重於「網路」。因為面對面的互動，不論從生理或心理等面向來思考，才是最符合幼兒成長所需。她進一步表示，3C不是不行，但對學齡前幼兒一定要適量。例如觀看兒童故事影片，就應抓在15分鐘以內為宜。而且最好有父母陪同，適時講解與影片互動。若能搭配童書共讀，成效會更豐碩。

開始，永遠不嫌晚 高報酬的親子共學

Miss Vivian說，不少父母因忙碌而擔心時間不足，根據她的經驗，每天只要花15分鐘和孩子們互動，透過共學或陪讀，將對學習和親子關係產生無可取代的影響力。若對英文不是那麼有自信的爸媽，建議可以懷抱著和孩子一起學習的心境從頭開始，一步一腳印，未來一樣有機會說出一口好英文。趁早投資時間在自己跟孩子身上，將會得到比預期更高的回報。