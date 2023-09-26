威盛推動智慧工廠煙火辨識防爆偵準系統 保護勞工、警消安全

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近日來一起屏東廠房發生嚴重爆炸，造成多位警消及安全人員死亡，引起社會重大關注。威盛（2388）積極推動智慧工廠煙火辨識防爆偵準系統，保護勞工、警消安全。

威盛為研發邊緣人工智能系統和工安AI應用軟體的科技公司，已完成開智慧工廠發煙火辨識防爆偵準系統，為火災和 管道洩漏預防現有的自動化危險檢測流程，提供更廣泛的涵蓋範圍和更高的精確度，並降低巡檢人力成本，讓所有預警防災流程效率大幅提升。

運用先進的電腦視覺演算法對潛在危險，像是氣體的排放和腐蝕等，進行識別所省下的費用，將遠超於最初投資的成本。