超商中秋加碼優惠 餅乾飲料0元帶走、思樂冰享第二杯半價

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

這周迎來中秋連假，超商好康資訊自上周開始陸續釋出，如今再加碼包括咖啡多杯組合優惠價、指定商品第三件0元等，讓民眾聚會也能省點荷包。

全家27日至10月1日，推出精選百大夯品超值優惠，不限會員凡購買指定商品，可享同品牌、同價位第三件0元，像是FamiCollection海鹽焦糖雙味爆米花、海鹽薯條，或是眾多飲料、冰品等；此外，搭配使用全盈＋PAY單筆消費滿250元，再加碼贈送100元購物金（限單筆消費滿300元使用1張100元購物金）。29日至10月1日，全家Let’s Café於會員APP「隨買跨店取」推出大杯經典與單品咖啡皆享有多杯組合1001元超值優惠，包含大經典拿鐵33杯、大經典美式40杯等，最低享有53折好康。

7-11現做冰品自27日至10月1日連續5天祭出優惠，如已拓展至超過300間門市販售的沁涼聖品思樂冰，全品項祭出第2杯半價，口味包含經典可口可樂、果漾蘋果風味蘇打、果漾檸檬風味汽水，均可搭配組合。而霜淇淋憑icash Pay支付可享買一送一。另即日起，7-11攜手愛金卡公司旗下icash 2.0卡推出「行動隨時取好友共享服務」，以零售業結合電子支付-儲值卡，開創全新共享商品取貨模式，讓長輩、小孩也能輕鬆加入共享兌領服務。10月1日至12月31日，於「OPEN POINT行動隨時取」購買CITY CAFE、飲料、零食、麵包等優惠組合商品，選擇線上支付使用icash Pay可享10％OPEN POINT點數回饋。

此外，超商架上的「新感覺」夾心土司系列，經典口味穩坐7-11烘焙品類冠軍寶座，每年銷售超過7億元，年銷超過2500萬包，為了提供更多元的選擇，近來更推出由晶華酒店主廚監製的「鮪魚沙拉」，清爽的風味堪稱開胃良伴。

萊爾富也看準中秋連假商機，推出兩款應景的燒肉便當搶市，包含蔥鹽燒肉飯（售價89元）和牛雞雙拼飯（售價95元），讓中秋連假還沒成功揪團烤肉的民眾，只要走進巷口的萊爾富，就能品嚐到百元有找、料好實在的燒肉便當；另也推出Hi Café 大杯特濃系列的美式咖啡／拿鐵咖啡享同品項加5元多一杯，等於單杯最低只要30元即可買到。10月2日至10月4日於Hi-Life VIP APP內的整買零取推出Hi Café 大杯美式買8送5與大杯拿鐵買8送4，為上班族加油打氣、提振精神。

OKmart全台900間門市於28日至10月2日活動期間，「莊園級美式／拿鐵」買2送1，更創意使用OKCAFE莊園咖啡豆為風味，推出OKCAFE聯名麵包「咖啡墨西哥麵包」，搭配美式組合價49元，預估整體現煮咖啡業績提升2成。 此外，瞄準長期愛好咖啡的消費者，於OKmall雲端商城團購享大杯莊園級美式／拿鐵同品項享10杯送5杯、20杯送12杯優惠，加碼送OKpoint 815點。