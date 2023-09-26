2023林口口福祭再現創意 醒吾開辦創新創意競賽吸眼球

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由醒吾科技大學、新北市議員蔡淑君服務處與林口建成商圈促進會共同合作開辦「口福祭」多年，今年增加創新博覽會及林口盃全國創新創業競賽，期待再造舊街風華。活動當天舊街上出現超多夢幻的角色參與「炫裝降臨林口舊街活動」，吸引現場民眾眼球。

因為新冠疫情因素，導致口福祭已停辦許久。自2018年舉辦第一屆開始，這活動已成為在地重要的指標性活動之一，今年在各界的呼喚與大力支持下，終於在2023年9月16日恢復辦理實體活動，並結合年輕世代ACG文化的熱力表演，以及精彩多元的創新創業點子，讓整個林口舊街商圈愈發顯得朝氣蓬勃。

整體活動除了招牌的「福氣店家」消費抽大獎之外，最不同以往的就是舉辦了「林口創新博覽會」。共有來自全國大專院校10組團隊，以林口地方服務、文化或與商圈店家合作為主題，提出各式具有商業潛力的創業點子，開放給一般民眾參與評選。

醒吾科大產學合作與創新育成中心主任康柏楷表示，這次將林口盃全國創新創業競賽的決賽與口福祭合辦的目的，除了讓青年世代發揮創意來嘗試解決在地的問題以外，也期待促進在地居民的關心和進一步創造產學合作的可能性。他舉例，此次獲得第一名的團隊，就是與舊街當地的店家「溜溜貝果」合作，後續也將協助團隊優化，朝向正式販售上市的目標邁進。

此外，在表演活動部分也特別邀請知名YT藝人娣奇D7、維納斯女孩、EvolutioN、貓舌蘭樂團、新北街頭薩克斯風藝人，共同帶來熱血爆棚的現場表演，更讓許多對ACG文化陌生的長者和來賓都一起跟著節奏律動了起來。相較於舞蹈和樂團的衝勁，現場在百年茄冬樹旁的小義子漢服與先登虎賁甲冑團則帶來濃厚沉穩的漢風藝術文化氣息，並開放民眾現場與其互動和穿著體驗，也是十分特別的亮點之一。

林口建成商圈理事長謝牡丹表示，非常開心能夠再開啟口福祭活動與大家見面，也很興奮見到許多政府長官、商圈理事長與重要幹部好朋友們特地蒞臨指導，尤其感謝蔡淑君議員、醒吾科技大學、林口公有零售市場游素貞會長和林口區各贊助單位們的全力相挺，才能讓活動圓滿的辦理完成。未來口福祭活動也將會持續的精進和辦理下去，期盼能為商圈與林口在地居民帶來更多的歡樂與商機。