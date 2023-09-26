《生醫股》長佳智能放射治療器官勾勒系統 獲美FDA醫療器材核准函

【時報記者郭鴻慧台北報導】長佳智能(6841)今(26)日收到美國FDA有關該公司「EFAI RT Suite CT HCAP-Segmentation System」(放射治療器官勾勒系統)之醫療器材上市核准，總計長佳智能至今已獲得11項台灣TFDA與7項美國FDA醫材上市許可。

這一突破性的醫療軟體是以閉鎖式人工智慧演算法模組為核心，專為癌症患者頭部、頸部、胸部、腹部或骨盆腔部位的無顯影劑電腦斷層影像，對全身80項危及器官進行自動勾勒處理與分析，更可以將自動勾勒的結果檔案傳送至放射治療計畫系統（TPS），供醫護人員查看、編輯和進行必要的手動修正。值得一提的是，本產品不會對電腦斷層攝影過程造成任何影響，也不會對原始的電腦斷層影像進行修改。長佳智能放射治療器官勾勒系統的推出將進一步加速臨床放射治療的工作流程，縮短治療計畫的執行時間，從而為患者提供更為便捷高效的醫療體驗。

長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，專長於「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症領域的醫療AI，這三部份的進入門檻與產品價值較高，市場需求也較大，可以說是醫療AI的藍海。這次獲得核准函的「放射治療器官勾勒系統」為其在「癌症」領域上布局之一部份，至於「心血管」與「腦神經」兩部份，也早有多項產品獲得許可證。長佳智能的客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業，新產品的加入當有助於現有客戶的再購與新客戶的開發。