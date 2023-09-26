孝親獎》林志穎貼心 送哩程數誘母旅遊 熱心公益受爸媽身教影響至深

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【中國時報 王思穎】第3屆「孝親獎」開始了，《中國時報》邀明星分享孝順父母的故事。「不老男神」林志穎常帶給粉絲正面陽光的能量，勤做公益回饋社會，他去年經歷嚴重車禍後，首次在台公開露面也是獻給公益活動，主要深受爸爸林德雄影響，他說，爸爸是他的榜樣，用身教教會他奉獻、分享及關愛。

林志穎提到，「爸爸很有愛心，我從小常跟著他到育幼院等慈善機構做公益，且他身為學校家長會長，即使我們都畢業了，他還是願意繼續留在學校服務。」他說爸爸即使工作再忙，每天仍帶3個兒子上學，「上學途中雖相處時間短，但都可以感受到他的心意。」

不壓抑孩子天性

教育上，林爸爸常把孩子比喻成風箏，讓孩子們自由發展，「他對我們的教育像放風箏一樣，從不壓抑我們的天性，如果有偏差就會幫我們矯正。」林爸爸對社會的大愛和對自己的孩子一樣深遠，林志穎提到，有次他擔任法務部的更生大使，爸爸剛好也是協會會員之一，為了鼓勵更生人，爸爸主動上台獻唱，不少人聽了感動落淚，「那一幕讓我十分難忘。」

林爸爸常把「困難變成挑戰，把不可能變成可能」這句話掛在嘴邊，也讓林志穎日後無論是面對工作或生活的困境，都能堅持、不輕言放棄，「我還曾把這句話印在杯子上，時時激勵自己奮進求強。」

林志穎雖然從小和媽媽分開生活，但在成長每個階段，媽媽從未缺席，對媽媽也有很多情懷，「媽媽給予我生命，這就是世界上最大的恩情。」林媽媽也時常用大愛回饋社會，林媽媽每年生日前後都會進行「心瓷傳愛」手繪陶瓷義賣，公益募款到現在為止已募得800多萬，分別捐給不同公益機構。

林志穎很支持媽媽的善舉，每年固定買白胚讓媽媽彩繪，「因為媽媽很喜歡，盡孝道就是讓媽媽做喜歡的事，同時能夠做公益，回饋社會。」

一句關心就是孝

他也知道媽媽非常支持他的所有決定，爸爸過世後，林志穎深切感覺到媽媽老了，他知道老人家要的很簡單，每天只要一句關心就是孝順好方法，「我很常用社群軟體跟媽媽聊天，發孫子動態、照片給她，沒發她還會問我怎麼沒有發。」

貼心的林志穎也會觀察媽媽的需求，他知道媽媽喜歡出國旅遊，卻又捨不得花他的錢，還換個方式說服媽媽，「因為我常飛來飛去、累積很多哩程數，可以轉給我媽，跟她說哩程數不用很浪費，她就不會覺得花我的錢坐飛機。」