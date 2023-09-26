復華A級債券傘型基金10／23起募集

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繼造成市場話題的00929之後，復華投信再有主動式操作的新基金募集，此次標的轉向固定收益市場，推出「復華A級債券傘型基金」。復華投信表示，由於升息循環接近尾聲，投資等級債兼具債息，與資本利得的雙重收益機會，建議可透過升級版的機動到期債券基金，掌握債市甜蜜點投資契機。

復華投信指出，「復華A級債券傘型基金」募集期為10月23日至10月27日，旗下有二年半至五年、三至八年機動到期A級債券等三檔基金，包含美元及新臺幣計價幣別，主要聚焦A級債券投資機會，並設有提前結算機制，若基金淨值達標，將主動獲利了結，讓投資人更能靈活運用資金，並可降低未來利率不確定的投資風險。

按9月美國聯準會(Fed)利率決策會議的最新點陣圖顯示，至2023年底，Fed可能不再升息，或頂多再升息一碼。復華投信表示，基金佈局時機接近利率高點，當Fed開始降息，將有資本利得機會可期。

復華A級債券傘型基金經理人杜承豪表示，基金布局將聚焦基本面良好之成熟國家，其中會以美國為主軸，產業配置則擴及金融、地產、消費、科技、能源礦業、航太國防、醫藥、電信等領域分散多元，並從上述A級債券標的中層層篩選出債信佳、殖利率高，而且位居產業領導地位、競爭力強，發行公司財務較有紀律的A級公司債，目標是在景氣循環變化中保持低違約率，可以較低風險參與目前較高的殖利率水準，兼顧收益及波動風險。