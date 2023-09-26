孝親獎》陳零九送嬤冰箱喊浪漫 自小父母離異 拚命賺錢扛下兩邊開銷

【中國時報 黃雯犀】陳零九不僅是當紅人氣團體「五堅情」成員，更將在11月25日與邱鋒澤一同以「九澤CP」之姿登上台北小巨蛋開唱。雖然忙到分身乏術，前陣子他的母親因脊椎軟骨磨損在台中開刀，他仍提前下台中陪伴媽媽，並把出院後的媽媽接來台北同住，親自照顧。

陳零九說，媽媽術後不能彎腰、需躺著多休息，所以把媽媽從苗栗老家接來跟他住，因他不會做飯，三餐都叫外送，也請看護協助媽媽沐浴更衣，他謙稱「我沒有照顧什麼，反而是媽媽照顧我，她會煮雞湯等我回家喝，還幫我吸地板」。

為追夢報喜不報憂

談到母子互動，他說自己跟媽媽個性很像，都是報喜不報憂的人，媽媽是他的頭號粉絲，經常傳訊息「你是最棒的」鼓勵他，也會提醒他注意身體、不要太累。母子倆同住1個多月來，最大收穫是「跟媽媽可以面對面的聊天」，也讓已在台北打拚16年的他，再次感受到「有個家的感覺」。

陳零九從小父母離異，他跟阿嬤、爸爸住高雄，放假時去探望媽媽，阿嬤一手把他帶大，永遠視他為最乖的孫子，對他完全寵溺。他也不敢惹阿嬤生氣，他唯一嗜好是打電動，有次阿嬤叫他吃飯，他一直說等一下，阿嬤生氣了，「我就假裝離家出走，其實待在樓梯口，過1小時她就開門叫我回來吃飯」。

他說，「阿嬤是刀子嘴豆腐心，會念我，但從來沒有打過我」，也因為阿嬤總是疼愛他，他一直很懂事，成長過程中幾乎沒有叛逆期。

陳零九19歲獨自上台北追尋音樂夢想，為了不讓阿嬤跟爸爸擔心，他有事都不講，連他確診上頭條，爸爸也瞞著不讓阿嬤知道。他之所以像拚命三郎那樣努力賺錢，就是為了讓爸爸早日退休。

他回憶起7年前爸爸開聯結車時，不幸出車禍，「當時車子爆胎，他沒事，只有輕傷，可是左邊就是懸崖，我爸也不跟我說」，他看新聞得知此事，當下很心痛，更體悟到爸爸辛苦賺錢養家，是用健康去換的。

為母還清百萬債務

他走紅後開始幫爸爸繳房貸，並出錢裝潢老家，讓阿嬤跟爸爸有更好的生活品質。他也經常買禮物送給阿嬤，「我都買實用的東西，像是掃地機器人、冰箱、洗衣機，想不出禮物的時候就送錢。」他笑說，「我覺得送冰箱很浪漫啊，對我而言，送花、大娃娃遲早會被丟掉」。

除了孝順阿嬤和爸爸，陳零九也陸續幫媽媽還清百萬債務，讓媽媽安心退休，他謹記能有今天成績，都要感謝媽媽支持他學音樂。他回憶國中有一天在電視上看到周杰倫表演，脫口說也想學鋼琴，媽媽竟然真的買了一台3萬塊的鋼琴給他，不過他卻不捨媽媽花錢，當場潑冷水說「太貴了，其實妳買1萬塊就好了」。

他來台北初期沒沒無聞，曾在加油站打工，也當過臨演，收入不穩定，當時靠媽媽資助生活費度日，後來他發現出手大方的媽媽不但不會理財，而且背負債務，「原來她有房貸、房租，一直努力撐著、不讓我擔心，後來我知道她有債務，開始匯錢給她，跟她說『妳不用藏著，早點跟找說，我可以處理得更好』。」

擁抱父親滿滿溫暖

陳零九一肩扛下爸爸、媽媽兩邊開銷，如今爸媽已退休享福，高齡96歲的阿嬤也身體健康。他說，最大心願是希望讓家裡20年、30年都可以無後顧之憂，所以他除了推出新專輯《Sing to L9VE》、挑戰拍戲，近年也嘗試跨界投資副業，「這些經驗都能讓自己升級，更重要的是，我想給家人更好的生活。」

他這幾年也大量閱讀書籍，學習把愛表達出來，改善與家人之間親子關係，「今年過年要回台北前，我跟我爸擁抱一下，跟他說聲辛苦了。」父子倆第一次擁抱，讓他心裡滿是溫暖，也相信一個動作、一句話，能讓爸爸感受到他的愛與關懷。