房地產低迷 玻陶廠創造多元獲利商機

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房地產低迷，傳統玻陶廠本業衰退，為創造獲利商機，營業觸角多元化；冠軍（1806）從磁磚跨足到地板、中釉（1809）由生產釉料到承攬工程新建、衛廚浴設備廠和成（1810）已成國內軍品生力軍、凱撒衛（1817）的客戶由內裝修師父擴大到政府機關，投入公共工程。

在國內磁磚市場市占達三分之一的冠軍，面臨進口磁磚與東南亞低價磁磚的競爭下，市占率下滑，因此推出木地板產品擴大營運商機。

冠軍指出，在成立SPC木地板營銷展示中心後，國內建材市占率已逐漸提升，已成下半年營運動能成長的推力。

在兩岸房地產市場景氣進入調整下，主要以陶瓷原料生產為主的中釉，本業衰退，今年取得桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程－木絲水泥板工程及輕隔間及天花板工程，總金額3.77億元。

市場預期，工程收入應可為中釉本業的營運注入成長動能。

在房地產低迷以及國外產品競爭下，和成在傳統衛廚浴設備的營占呈緩步下滑趨勢；反而和成在打入國防工業體系後，出貨量及項目持續增加，已被市場列為「軍工概念股」。

和成的軍品生產包括高強度精密陶瓷與碳纖維複合材料 製成防彈陶瓷、防彈板（IIIA級、III級、IV級）、防彈衣、防彈公 事包及防彈盾牌等。

凱撒衛以台灣、越南市場為主，近期越南房地產受政策打壓，因此將營運重心轉回國內爭取公共工程市場。在公共工程營收年年成長加持下，凱撒衛原先台灣、越南兩地營收占比62％、38％、去年已調整為69％、29％。市場預期，今年台灣的營占還會提升。