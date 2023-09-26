新竹縣市就近入學難 家長組自救會向賴清德陳情

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新竹縣市人口持續增長，但高中職教學資源卻未能同時擴張，大新竹高中就學權益自救會統計，免試招生員額下降，但學生人數增加，加上竹苗間距離遙遠，公共運輸資源不足，盼相關單位能就新竹縣市國立高中職增班增額，自救會26日也向副總統賴清德遞交陳情書，盼中央重視大新竹就學問題。

大新竹高中就學權益自救會指出，竹竹苗屬同考區，但竹苗間距離遙遠，公共運輸資源不足，假設學生跨縣市就讀，通勤時間不只漫長且車資要價不菲。

根據自救會統計，在不考慮分發結果，以112學年度國中、高中職學生總數計算，1名竹北市國中畢業生僅可分配到 0.54 個竹北市的公私立高中職名額，1名新竹縣國中畢業生僅分配到0.71個新竹縣公私立高中職名額。反觀新竹市和苗栗縣國中畢業生，各可分配到1.15和1.00個該縣市高中職名額。

自救會指出，國教署以少子化的理由減班減額，經計算後發現，112學年度相較於107學年度，新竹縣市公私立高中職日間部一般生免試入學招生員額下降幅度高達10.82％，但應屆畢業生人數卻上升約 1％，而造成供需嚴重失衡，在龍年之後需求缺口會達到高峰並持續好幾年。

自救會盼國教署能正視大新竹高中資源分布不均問題，26日趁著副總統賴清德到新豐池和宮參香時，遞上陳情書，訴求中央通盤檢討國立高中職學校招生人數，並於113學年度起恢復新竹地區各國立高中職招生人數至107學年度水準。