嘉義市「光織影舞」9／29開展 湖上走秀映芭比粉紅月

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嘉義市「光織影舞」光影藝術展今年邁入第4年，在北香湖公園大玩粉紅夢幻風格，有8座全粉藝術裝置，9月29日下午6時浪漫登場，9月29日下午6時開幕，將有全台首創光影藝術結合湖上走秀，邀約全國民眾把粉紅衣飾穿起來，展覽期間每逢假日晚上有2場次光影舞蹈秀。

嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬指出，29日即將登場的「2023光織影舞」，開幕秀是全台首創湖上Fashion Show（時尚秀），由此次策展人黃偉豪親自操刀，以「溫柔的力量」為主題，把北香湖當成伸展台，舉辦湖上時裝大秀。

市長黃敏惠與藝人小豬黃沐妍、2位專業模特兒、以及醫師、護理師、警官、市府官員、國小校長等6位各行業的在地素人，穿上全粉色服裝，一起在湖面走秀，再結合展區中最大作品《月光交響曲》，展現美學走入生活。

除了《月光交響曲》以外，還有《浪漫畫布、《翩翩起舞》、《光影》、《鏡花水月》、《交織》、《星空寄情》等全粉裝置藝術。

嘉市府觀光新聞處表示，活動期間假日晚上6點30分、7點30分在《交織》作品前，有2場次的鏡面人舞蹈秀、Laser Man舞蹈秀、光影水鼓秀、LED特技馬戲等光影表演活動。

另外「Dear Moon Market」粉紅市集舞台區，9月30日至10月1日、10月7日至10月9日下午4時30分及5時30分，安排吉他彈唱、特技劇場、雜耍特技魔術等街頭藝人表演，粉紅市集有60攤風格店家的美食及商品，中秋及國慶連假來嘉義市「粉」好玩。