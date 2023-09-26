全國年度USR績優大學公布 明志科大三度獲獎

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由天下雜誌舉辦的「全國年度USR績優大學」評選，日前公布結果並舉行頒獎典禮，明志科大近年因大學社會責任（USR），在校務推動與發展上以SDGs為主軸而獲得肯定，這也是該校第3次獲得表揚。

天下雜誌參考英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力調查、聯合國17項永續指標（SDGs）及企業社會責任（CSR）理念，設計兼容「大學治理」、「社會參與」、「教學承諾」、「環境永續」四大面向共39項指標，審視國內公私立大學社會責任，並評選表揚年度USR社會大學。

明志科大今年第三度獲得評選表揚，通識中心主任蒲彥光表示，校方一直以來致力於「社會參與」，學校在社會責任實踐（USR）長期以「北台首學帶狀文物館深耕計畫」及「新北產業鏈結經濟永續發展計畫」深耕新北市產業經濟、在地文史、環境教育、新住民家庭及國際移工等議題。

蒲彥光說，今年更透過「Co-op Design—走入三角湧社區文化生活實驗」、「新北產業永續發展2.0」和「北台首學帶狀文物館深耕計畫」等3項教育部USR計畫，串連政府機關、地方社團、企業、學校和社區，透過各相關行動，建立互信共好的合作關係。

校長劉祖華表示，明志今年建校一甲子，伴隨著台灣經濟與社會的成長，面對世界局勢以及環境變遷等問題，學校以「人才培育」、「知識創新」、「社會服務」三大主軸，藉由校內中長程發展計畫發展願景與目標，將聯合國永續發展指標（SDGs）列為教研總目標，與產業密切合作，善盡大學社會責任，奠定學校永續發展根基並實踐發揚永續發展理念。