高雄牙醫跨海駐診 澎湖望安牙科醫療站啟用

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澎湖縣望安離島，今起透過高雄市以及澎湖縣兩個縣市牙醫師公會團隊合作，維持每週至少3天有牙醫駐診方式，將牙醫醫療資源送到望安鄉。今天上午望安牙科醫療站風光開幕，包括健保署長石崇良、澎湖縣長陳光復及牙醫師公會全國聯合會、高雄市、澎湖縣牙醫公會等三會理事長都率隊前往共襄盛舉。

陳光復表示，這是高雄市與澎湖縣牙醫師公會繼2012年首次聯手藉由「牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案」，將牙醫醫療資源送進七美鄉，讓離島鄉親免受舟車勞頓所苦後，再次透過牙醫師團隊合作的方式，促成牙醫師至望安提供鄉親牙科醫療服務，盼離島醫療量能提升，保障離島居民牙醫就醫權。

因此在今天望安鄉牙科醫療站揭牌儀式上，陳光復再次感謝高雄市以及澎湖縣牙醫師公會，至今仍持續守護七美鄉親的口腔健康外，又拓點到望安離島。

陳光復說，過去望安牙科駐診是不定期的，現在縣府在預算上支持，並挹注資源齊全醫療站設備，維持每週至少3天有牙醫師駐診望安，讓望安鄉親在完善醫療環境照護下免再受牙痛之苦，照顧離島鄉親，澎縣府將持續努力。

健保署長石崇良則指出，透過遠距醫療專業設備的設置，使用高解析的鏡頭以及網路連線，可讓專科醫師順利看見鄉親的問題，有效彌補偏鄉離島專科醫師不足的問題。