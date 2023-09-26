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耀登越南廠10月投產貢獻第四季營收

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張瑞益／台北報導

射頻暨測試廠耀登科技（3138）表示，目前在5G毫米波在射頻前端模組和低軌領域接單穩健，今年也可望有不錯的進度與成果，越南新廠目前已建置完成，預計下（10）月正式投產，將對第四季營運具挹注效累，該公司預期，下半年營運可望優於上半年。

消費性天線產品是耀登主要營運項目之一，在客戶訂單穩健、公司看好未來市場需求，耀登科技因應客戶需求前往越南建設新廠，目前已經新廠已經建置完成，耀登表示，越南新廠將自下（10）月開始正式投產，將對今年第四季營運具貢獻效果。

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