流感好發季將至！ 竹市流感疫苗暨肺炎鏈球菌疫苗開打

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秋冬是流感好發季節，新竹市政府26日宣布，10月2日起流感疫苗暨肺炎鏈球菌疫苗幸福開打，衛生局已備妥逾12萬5千劑公費流感疫苗，預計提供72家醫療院所、65場社區定點接種、61場校園巡迴接種，呼籲符合資格民眾盡早施打，以獲得完整保護力。

新竹市政府今年向中央爭取逾12萬5千劑公費流感疫苗，提供民眾就近施打。謝德貴兒童診所院長謝德貴說，今年流感疫情提早出現，盡早接種流感疫苗，能夠減少感染機會及重症發生，建議高危險群優先接種疫苗，不只讓自身產生抗體，也降低得重症機率。

新竹市長高虹安表示，今年共計有72家醫療院所提供接種服務，也針對學生族群辦理61場校園巡迴接種。為了讓長輩可就近於社區內即可接種，也安排65場社區定點接種服務，呼籲長輩們可以揪伴打疫苗，提升保護力。此次施打除了流感疫苗外，同時擴大65歲（含）以上長者免費接種肺炎鏈球菌疫苗。

衛生局長陳厚全說明，今年度開放公費流感疫苗（四價型）包含4種不活化病毒，2種A型（H1N1及H3N2）、2種B型（維多利亞株及山形株），並分兩階段實施。

第一階段10月2日施打，對象包含65歲以上長者、滿6個月以上入國小前幼兒、國小至高中職學生、罕見及重大傷病患者及高風險慢性病人、孕婦及6個月內嬰兒之父母、幼托機構專業人員、安養長期照顧機構之受照顧者及其所屬工作人員、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜相關及動物防疫相關人員等，今年新增「身心障礙者社區式服務之受照顧者及工作人員」為對象。

第二階段則從11月1日起，開放50至64歲成人進行接種。陳厚全也呼籲符合資格的民眾，盡早攜帶健保卡前往合約醫療院所或社區接種站施打，以獲得完整保護力。

衛生局表示，這次擴大65歲長者接種肺炎鏈球菌疫苗的13價或23價疫苗，可與流感疫苗同時或間隔任何時間接種，只要是符合接種對象和條件，請記得「左流右肺」讓疫苗保護力一次到位。

65歲以上肺炎鏈球菌疫苗分三階段接種，第一階段10月2日起曾接種過PCV13（或PCV15）且間隔至少1年者接種PPV23；第二階段11月27日起從未接種過肺炎鏈球菌的65歲以上長者優先接種PCV13；第三階段12月25日起，曾接種過PPV23且間隔至少1年者接種PCV13疫苗，建議施打前與醫師充分討論後安排接種。