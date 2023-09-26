總統盼用科技新創 打造農業韌性

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總統蔡英文今（26）日上午接見「國際同濟會台灣總會理監事首席及全國十大傑出農業專家」時表示，未來政府會繼續運用科技及新創，提升台灣競爭力、打造農業韌性。她期許大家跟政府一起努力，持續精進農業技術，讓臺灣的農產品行銷到全世界。

蔡英文致詞時表示，同濟會長期關注台灣農業的發展，舉辦表揚活動，今年「全國十大傑出農業專家」的選拔已經邁入第47屆。今年的10位得獎人也是各有所長，都有傑出的成就，像是謝昌衛廠長致力於加工技術的研發，黃姿碧教授與徐慈鴻所長則是長期關注用藥安全及農藥檢測，為台灣的食安嚴格把關。

她認為，臺灣的農產品非常豐富多元。今年獲獎的張素貞研究員、楊嘉凌研究員及楊美珠科長，分別投入水稻和茶葉的栽培及研究，大幅提升我們農產品的競爭力。

蔡英文說，現場也有得獎人，在因應病蟲害防治、新種育成等領域有卓越的貢獻，像是許如君教授大力推動植物醫師制度、蕭旭峰教授長期投入昆蟲防治研究，林榮信教授在肉品科學研究有豐碩的成果，章嘉潔副分所長則是促進生醫的研究發展。她要再次恭喜所有的得獎人，感謝大家對台灣農業的付出。

蔡英文指出，農業是國家的根本，這幾年來，政府推動各項政策，讓農民不再看天吃飯，退休生活有保障，職災也能受到照顧。我們完備了農民「三保一金」的福利體系，也持續提高老農福利津貼。另外，投入超過126億元，建立冷鏈物流體系，健全農產品產銷體系，讓農民的收入可以更好。

蔡英文表示，未來，面對氣候變遷及淨零轉型的挑戰，政府也會落實基礎建設，協助產業的設備升級，繼續運用科技及新創，提升台灣的競爭力，也打造農業韌性。