外資集體爆量匯出 新台幣重貶8分、收32.228元

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台股續下跌，外資大舉爆量匯出，新台幣兌美元26日一早即走貶，早盤再度跌破32.2元價位，且午後隨外資加大匯出力道，一度貶至最低32.236元，再創波段新低，盤中出口商進場拋匯及央行調節，但規模完全不及外資，終場以32.228元、重貶8分作收，匯價已連八貶，續創逾十個半月新低，總成交量擴大20.37億美元。

匯銀主管表示，台股26日開低走低收最低，終場下跌176.16點，外資繼續賣超231.43億元，匯出力道也顯著放大，「全部外資都在匯出，且方向很一致，機會沒有匯入」，外資匯出規模占整體成交量一半以上，主導新台幣匯價帶量下跌。

根據央行統計，美元指數上漲0.37％，主要亞幣全面下挫，韓元暴貶0.89％最慘，其次為日圓下殺0.3％、新台幣跌0.25％、星幣貶0.11％、人民幣小幅回檔0.02％。

匯銀主管指出，外資大量匯出，主要反映近期台股跌跌不休，外資持續賣股匯出，而央行在32.2元左右積極調節阻貶，出口商也積極進場撿便宜拋匯，仍不敵外資集體匯出。

外匯交易員指出，後續影響市場重點仍是經濟數據及美股走勢，短線先關注周五美國個人消費支出物價指數（PCE），而美股能否指止跌回升，就看美債殖利率是否繼續攀升，若美債殖利率繼續創新高，對美國科技股不利，美股仍將震盪走弱，拖累台股下挫，外資勢必將繼續匯出。

整體亞幣來看，交易員強調，關鍵還是人民幣及日圓，其中，日圓持續反映利差因素，隨美債殖利率走揚，投資人仍有海外套利空間，日圓將繼續偏貶；而人民幣就看大陸經濟狀況，以及大陸政府有無更多刺激政策推出。

交易員強調，新台幣持續往32.3元方向靠近，關鍵就看人民幣，大陸人行雖積極干預，但市場買盤承接不弱，後續人民幣若跌破7.35、7.36價位，新台幣將跟著回測去年低點。