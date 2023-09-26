南投茶博10／7登場 推AI導覽及茶鄉小旅行創造破億商機

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南投縣府26日舉行2023南投世界茶業博覽會記者會，南投縣長許淑華宣布茶博10月7日將在中興新村登場，展期為9天，今年以「兔韻享茶」為主題，假日有千人系列體驗活動，新推出茶鄉小旅行，邀全國茶友來品茗、啖茶宴、買好茶，希望9天能創造破億元商機。

南投世界茶業博覽會記者會在縣府1樓大廳舉行，許淑華與副縣長王瑞德、農業部農糧署副署長蘇茂祥、南投縣議員陳淑惠、宋懷琳、游顥、簡千翔、林友友，及南投市長張嘉哲、國姓鄉長邱美玲等來賓共襄盛舉，宣布茶博10月7日正式啟動。

「茶友不用翻山越嶺，來一趟茶博，就能一次搜羅。」許淑華說，茶博是茶界盛會，今年分成3大展區、28大主題館，除保留民眾喜愛的黃金品茗館、國際茶席館、曲水流觴等，還增加南投青農館、台灣典藏老茶館、台灣茶業科技與風味等，千人系列體驗活動假日輪番登場，如千人茶會、千人午茶、千人擂茶、千人封茶、邦尼奉茶、千人茶宴等，透過傳統與創新推廣茶業。

許淑華指出，茶博首度推出茶鄉小旅行，希望茶博效益能從中興新村出發，擴及全縣，目前推出4條路線，帶遊客深入竹山、鹿谷、名間茶鄉旅行。展場也首次提供AI中英文導覽，幫助外籍旅客感受南投茶的魅力，希望為期9天的茶博能創造破億元商機，最好能再創新紀錄，振興地方經濟。

蘇茂祥說，全台種茶面積共1萬2千多公頃，年產值逾70億元，南投就有6千多公頃，佔53％；感謝縣府每年辦理茶博，協助農民行銷，成為茶農、茶商、消費者3方最佳平台，農糧署今年設有機茶主題館，讓消費者認識有機農業的重要性，讓有機農業能向下扎根。

農業處表示，茶博除了供遊客品茗，還能瀏覽咖啡、水果等南投縣內特色產品，為了方便民眾參觀，紓解假日人潮及車潮，假日提供免費接駁車，自縣立體育場經公務人力發展中心、小巨蛋到會場，盼茶博持續為農民開拓通路及商機，讓南投茶發光發熱。