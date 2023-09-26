內湖區潭美段4,400坪地上權案招商 底價18.63億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

潭美段地上權案 基地二。圖／業者提供

第一太平戴維斯今（26）日表示，第一太平戴維斯協助臺北市政府財政局舉辦「臺北市內湖區潭美段五小段21地號等4筆市有土地設定地上權案」及「臺北市內湖區潭美段五小段35、35-1地號市有土地設定地上權案」2宗招商案，土地面積共4,400坪，將以60年地上權的方式引進投資人開發，今（26）日公告，底價18.63億元，預計於10月上旬舉辦招商說明會，12月26日截標。

第一太平戴維斯表示，內湖科學園區成熟發展以及產業群聚效應，吸引科技業、航運業、壽險業與專業機構購置布局。

第一太平戴維斯最新統計，今年以來，商用不動產市場買氣稍有趨緩，但內湖科學園區1億元以上的廠辦交易，共有18件，累計交易金額達94.4億元。

其中，最大宗交易為崇越科技以53.5億元買下內科西湖段整棟預售廠辦，創下今年度台北市科技廠辦最大規模交易，換算每坪建物單價突破80萬元，也是繼金仁寶以81.9億元買下北士科T16街廓的地上權土地以來，科技業在台北市區購置商用不動產的最大交易案，顯示科技大廠總部升級的需求潛力。

據第一太平戴維斯調查，目前大內科地區有將19個科技廠辦案正在興建或規劃中，預計在2023至2025年之間，將有14個建案陸續完工，其中已有6棟興建中的廠辦，將作為科技業總部自用、已經售出或者採只租不售策略，合計未來三年，約有9.3萬坪的新供給中，有半數空間將不會釋出到市場上銷售。

第一太平戴維斯指出，此次臺北市政府釋出2宗內湖區潭美段大面積地上權案，基地一為辦公服務區（一），土地面積約1,938坪，建蔽率與容積率分別為40％與225％，可做一般事務所、金融保險業、醫療保健服務業、旅遊及運輸服務業、企業營運總部及其關係企業等使用，權利金底價為7億9,459萬元。

基地二為工商服務展售區，土地面積約2,468坪，建蔽率與容積率分別為50％與225％，權利金底價為10億6,808萬元，可規劃為零售空間、一般事務所、金融保險業、一般旅館、企業營運總部及其關係企業等使用；基地規模適中，未來開發單棟面積可達到7,000-8,000坪以上，適合打造大型科技業總部。