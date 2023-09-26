「日月麗天」 陳麗雀與簡文秀綻放東西方藝術風采

知名彩墨畫家陳麗雀26日下午在國父紀念館逸仙藝廊舉辦「日月麗天」彩墨畫展開幕式，開場首由聲樂家簡文秀高歌一曲「又見炊煙」帶來祝福，陳麗雀與簡文秀同為國北教大傑出校友，此次簡文秀主動請纓暖唱開場，在繪畫與歌聲的彼此幫襯下，滋養視覺與聽覺，更是綻放不同的藝術風采。

值得一提的是，陳麗雀曾繪製一幅「大日如來」佛像，它百福莊嚴富有靈性的形象，深獲藝術界及宗教界的讚賞與青睞，麗雀遵從上師叮囑，一定要將此畫餽贈修行有德的有緣人，為了感念簡文秀惺惺相惜的藝術情懷，也特別在今日開幕式中進行受贈儀式，期望她將大愛的心永續發揚。現場有愛好藝術、愛好音樂及熱衷公益的多位貴賓蒞臨，齊聚一堂，氛圍和樂。 陳麗雀屏東人，從事藝術教育四十餘年，是歐豪年的得意入世弟子，曾榮獲日本全日展水墨畫部金牌獎及國際藝術大賞、第五屆全球中華文化藝術薪傳獎書藝國畫類、日本產經新聞社書畫藝術展之理事長大賞，此次畫展自9／24(日)至10／4(三)止在國父紀念館三樓逸仙藝廊展出，作品有花鳥、山水及走獸等60多幅彩墨畫，跳脫傳統思維，著重寫實筆韻，將色彩與水墨完美結合，營造出自然靈動的畫境氣韻，簡文秀也特別呼籲民眾別忘了中秋連假前來觀賞，並給予藝術家最溫暖的肯定與鼓舞。