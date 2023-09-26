Carnival嘉裕裕隆城全新形象概念店隆重開幕 秋冬新品上市發表會

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

令大家引頸期盼，新北最大商場裕隆城即將於9月28日隆重開幕！裕隆集團旗下服裝品牌嘉裕Carnival全新概念店進駐裕隆城五樓，並盛大舉辦「新店暨2023秋冬新品上市發布」活動。

嘉裕全新概念店以開放式設計，明亮空間延伸出寬敞舒適視覺印象，提供消費者流暢的購物動線。整體採用木質搭配淺灰色調，展現優雅時尚溫暖氛圍。壁面式陳列清楚展示各系列產品，讓人一目了然。全新概念店更特別打造全台首個VIP訂製服空間，提供貴賓感受服裝工藝的尊榮體驗。

新穎的複合式型態除嘉裕西服外，也同步銷售簡約質感的MIT休閒服飾品牌HALF ME及男士護膚保養品牌FACEO，風格多元的產品類型可滿足前來裕隆城的不同顧客群。在活動中，嘉裕旗下餐飲品牌勺日，也備有輕巧好入口的外帶新品GoGo Croffle可鬆與手沖咖啡服務，提供現場嘉賓享有視覺與味覺交織的完美體驗。

嘉裕年度代言人梁瀚名擔任此次活動嘉賓，精采詮釋秋冬主題「曠野奇境」，展現時尚型男的多變風格。他帶領一同開拍網路校園劇的同門師弟蔡弘燁等出席活動，演繹不同魅力風采，梁瀚名共展演三套服裝。

第一套SUPER 150'S 精紡羊毛成套西裝，極細緻SUPER 150'S羊毛纖維，具優異透氣及保暖性，可適應各種氣溫，貼合亞洲人身型的剪裁，突顯時尚男士優雅風格；第二套是正式休閒混搭，上身以灰色格紋獵裝外套，搭配丹寧褲，打造不經意的低調魅力；第三套休閒款式，上身外套是秋冬全新產品，具有獨特肌理感的泡泡紗材質，擁有絕佳透氣性，相當適合濕熱型氣候的台灣，下半身搭配彈力輕磨毛長褲，俐落有型。

小師弟們則身著嘉裕2023年全新打造的Carnival Generation新職裝系列，為社會新鮮人設計的版型與剪裁，修身俐落，選用低調沉穩色調及不同面料，展現紳士般的優雅氣質；同時具備吸濕排汗、抗UV雙重機能，完美彰顯自信品味。

針對2023全新秋冬系列，梁瀚名表示：「我喜歡挑戰不同穿著風格，由於嘉裕設計多元化，讓人可輕鬆搭配出各種風格。在材質上亦很用心，拍攝當天天氣炎熱，可感受到衣服擁有絕佳透氣度。服裝的剪裁修身但不束身，很適合我這種過動兒，穿著舒適又沒有束縛感。」

Carnival嘉裕2023秋冬以「曠野奇境」為主題，設計概念來自鏡像中映照著多重世界，呼應著現代男士們同時具有多元角色，每天穿梭於不同身分與環境中，展現出最耀眼的自己。秋冬主題以機能質感的正裝與休閒造型貫穿，打造「紳仕正裝」及「休閒雅痞」兩大系列，透過精巧剪裁工藝及細膩緹花圖樣，伴隨著男士們演繹在多重世界的精采角色，煥發充滿自信的英挺風姿。

設計靈感來自科幻電影，透過不同平行時空，遇見最精彩的自己。西裝就像是一件盔甲，引領男士征戰職場。2023秋冬紳士正裝系列，選用義大利品牌面料，透過特殊工藝處理，使觸感更加絲滑柔軟，且具極佳透氣及保暖性，讓商務人士能輕鬆自在穿梭於不同城市中。剪裁上，汲取超過50年的西服手工工序經驗，並經過不斷改良及優化版型，讓西裝更修身有型。因應職場穿著需求，該季襯衫設計也以機能為考量，採用抗皺易整理的面料，搭配俐落合身的收腰剪裁，不但能修飾身形，更讓男士活動自如，整天穿著也舒適。

在休閒時刻，置身原始曠野之中，釋放壓力，回到最真的自我。嘉裕此季休閒雅痞系列，將率性品味融入細節之中。針對較為寒冷天氣，推出全新輕羽絨休閒外套，運用高達90％的白鴨絨，輕柔質感與優越的保暖性，搭配以波紋切割線設計，跳脫一般羽絨衣的呆板臃腫印象，使視覺更具層次感。內搭合身版型上衣，材質親膚抗皺且透氣。不論是T恤上美式印花或結合月球印象的Logo設計，完美展現品牌設計巧思；下半身搭配彈力休閒直筒褲，以天絲TENCEL®混紡為主要材質，透氣且具吸濕排汗效果，擁有絕佳舒適度。

Carnival Generation新職裝系列為職場新鮮人入手的西裝首選，運用黑、灰、藍等沉穩色彩結合以機能性布料，以獨家剪裁工藝打造出修身輪廓。雙釦設計展現年輕活力，適合職場、日常休閒，甚至婚禮場合。提供素面與格紋等面料選擇，滿足不同時尚品味，可與皮鞋或小白鞋配搭，轉換正式與Smart Casual等風格。官方網站：https://www.carnival.com.tw/

為歡慶新店裕隆城開幕，嘉裕西服推出雙重優惠活動，第一重：凡於開幕期間至裕隆城五樓嘉裕店櫃，即可獲贈FACEO隨行包；第二重：消費滿8, 800元即可獲贈FACEO保養組合。