台北民權大橋改建 29日起松山往內湖切換交通便橋

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台北市民權大橋改建工程因配合施工需求，松山往內湖（由西往東方向）的車行動線將自本月29日6時起切換至交通維持便橋上行駛，交通轉換初期將指派義交協助導引，請用路人行經相關路段時多加留意各項告示指標牌面，並依現場義交人員指揮減速慢行，以維行車安全。

新工處工務科科長蕭志龍表示，民權大橋是聯繫台北市松山區及內湖區之主要橋梁，於1982年完工通車至今橋齡已屆40年載。近年多有市民陳情行經橋上伸縮縫附近時感受到明顯跳動情形，影響行車之安全及舒適性，經新工處檢視現地狀況，決定辦理「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」，藉由重建橋梁上部結構來徹底解決行車不適問題，改建工程於2021年11月1日開工，預計於2025年7月完工。

新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，交通維持便橋車道數係依據既有主橋車道數配置，仍維持原有車道數量，經2023年7月15日第1次完成內湖往松山車流改道觀察至今，車行順暢度亦如前無異，本次轉換為第2次改道作業，將仍循原橋行駛之松山往內湖交通動線改經交通便橋通行，本次調整後全部車行動線均已改至交通便橋行駛，敬請用路人安心駕駛。

洪辰儒指出，另跨河段行人通行路線部分，配合工程進入既有主橋改建階段，自2023年9月29日6時起行人動線也將調整至下游側，藉由交通維持便橋附設之人行道通行。

洪辰儒最後說明，「民權大橋跨河段上部結構改建統包工程」因工序複雜，後續主橋拆除改建完成後仍有2次交通維持轉換為原動線措施，施工期間給用路人帶來不便，新工處在此請市民朋友們體諒，並會以最嚴謹的態度來讓工程儘早完工，提高公共設施的服務水準，也給市民更舒適的生活空間。