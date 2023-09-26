2024台灣燈會主視覺亮相 「龍耀台南」向世界宣布節慶開場

2024台灣燈會即將在台南登場，市府觀光旅遊局今天發表燈會主視覺，主題為「龍耀台南」，並以此做為LOGO設計靈感，不僅展現生肖龍年吉祥的意象，還將「南」字與台南府城交融；至於燈會形象海報設計，則以圓作為核心元素，圈起台南萬象非凡的因緣。

市府觀旅局表示，為凸顯台南味，2024台灣燈會主視覺設計，特別邀請深耕台南的知名剪紙藝術家楊士毅，負責LOGO及標準字設計；國立台南大學視覺藝術與設計學系兼任助理教授黃桂瀅，統籌海報設計及相關視覺應用，希望展現古都台南的喜氣與台南400的發展。 楊士毅指出，2024台灣燈會的主題為「龍耀台南」，並以此做為LOGO設計靈感，不僅展現生肖龍年吉祥的意象，還將「南」字與台南府城交融，展現這片土地的歷史淵源與古都風情，以及燈會熱鬧歡喜、團圓相聚的節慶氣氛，象徵祥龍在光芒照耀下躍出台南，向世界宣布盛大節慶的開場。 至於形象海報設計，則以圓作為核心元素，圈起台南萬象非凡的因緣。楊士毅說，在台南，「圓」融在每個角落，例如經典美食的碗公圓、感恩好客的辦桌圓、城市軌跡的圓環圓、尖端科技的晶圓圓等；這些眾多的善緣、良緣，凝聚成一個巨大的同心圓，吸引不同族群和地區的人們在此定居和交流，讓台南成為一個充滿活力且富有魅力的築夢之地。 其中，由4個大圓所組成的形象，比喻走過4個百年的南方古都，還融入了26個台南特色圖案。第一圓容納豐富多元的文化與特產，圖案包含有劍獅、燈籠、廟會、蓮花、蝴蝶蘭、西拉雅繡紋等；第二圓包裹自然生態特質，圖案有保育級的黑面琵鷺、關子嶺的紫斑蝶、七股鹽山、嘉南大圳等；第三圓展現高科技未來的尖端基石，圖案有沙崙智慧綠能科學城太陽能樹、晶圓、電路板等；第四圓則是2024台灣燈會在台南的主視覺LOGO，從南發光，龍耀全台。 另外，海報配色則呼應台南市徽的色彩調性，傳達象徵溫暖、熱情、樸實、人文等台南特色，並以廟堂紅及日曬金等2大色系漸變深化，細膩和諧地呈現台南多彩多姿之貌，期待能傳達國家慶典共榮昌盛的恢弘寓意。搭配市府觀旅局曾提出的「TainanTone」用顏色閱讀台南的創意宣傳影片，從中挑選出「鹽田白」、「鱔魚黑」、「西洋銀」、「古磚橘」等4色作為選搭底色，呈現有別於以往的靈活設計，展現燈會的多元意象。 觀旅局還說，2024台灣燈會主要有安平燈區及高鐵燈區等2大展區；其中，安平燈區配合寒假年節檔期，提前於明年2月3日至3月10日（共36天，2月9日除夕停止營運1天）在林默娘公園、原1661台灣船園區、安平運河沿岸及安平遊憩碼頭盛大展出；高鐵燈區則位於緊鄰台南高鐵站的大台南會展中心及其周邊場地、沙崙綠能科技示範場域，將於元宵節當日開幕，展期為明年2月24日至3月10日（共16天）。