芥菜種會致力超高齡社會新解方 26日與中化銀髮簽約 新莊福利園區設置日照中心

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回應台灣超高齡社會，與長者多元的服務需求，基督教芥菜種會興建中的新莊福利園區，將以複合式的創新服務，規劃「附工作樂齡租賃住宅」，期待透過合作互助的社會參與，形成共好共生體系，同時攜手中化銀髮事業(股)公司設置社區型日間照顧中心「暖時光日間生活館」進駐服務。9月26日下午舉行簽約儀式，共同架構完善的照顧與照護服務體系，實現在地自在享老，為熟齡世代打造豐富的第三人生。

簽約儀式由芥菜種會執行長李肇家與中化銀髮董事長王謝怡貞共同主持，李肇家執行長表示，新莊福利園區建案源自於愛心育幼院院舍重建案，未來園區不只提供愛心育幼院的兒少關懷照顧，服務對象也擴大到青年與長者，透過培育、成長、分享與傳承的助人理念，規劃社區學堂、樂齡租賃住宅，食物銀行、全齡運動中心、社企聚落等，成為兼具社會福利與商業服務的綜合空間，回應複雜社會需求，達到自立自助、共好共生的願景。

李肇家並強調，2025年台灣將進入超高齡社會，芥菜種會支持熟齡族群透過志工服務、非典型工作模式來活躍老化，提升自我價值感，但面對不可避免的老化進程，芥菜種會決定與中化銀髮合作設置日間照顧中心，以提供鄰近社區長者更為完善的照顧。

中化銀髮王謝怡貞董事長表示，在自己熟悉社區裡，老中青幼自然地生活在一起，是「自在享老」最理想的樣貌，雙方合作創造「附日照」與「附工作」的租賃住宅新型態，非常值得期待。「未來暖時光日間生活館進駐，將以『AI智慧復能ICT REHA』及『自主選生活賦能活動』兩大特色，讓鄰近社區長輩持續保有及恢復自主生活能力。白天，長輩在暖時光快樂生活；傍晚，很方便的散步走回自己家中，享有家人陪伴。」

新莊福利園區融合老中青不同世代的組合，青銀共居、長幼共融，創造「類社區老化」生活場域，預計2027年完工，其中有66間「樂齡租賃住宅」，房型分為一房一廳(12坪)和兩房一廳(19坪)兩種，設計上注重開闊的動線、低阻礙的友善空間，每樓層均有專屬的主題性交誼空間、共享廚房，可提供有隱私但不孤單的居家空間。

不同於附服務的租賃住宅，芥菜種會的樂齡租賃住宅將徵選青年學子進駐，創造一個可以代間溝通的場域。新莊福利園區內多樣性的服務內容，居住者可在此提供勞務獲得相對的報酬，形成一個共生體系，附工作的租賃住宅，成為芥菜種會向超高齡社會吹奏的第一支樂章。

[關於基督教芥菜種會]

台灣第一個立案的社福機構，創辦人美國宣教士孫理蓮（Lillian R. Dickson）於1927年與丈夫孫雅各牧師來台，看見台灣人民的疾病與貧窮，便於1952年創立芥菜種會，服務包括弱勢兒少、原住民、漢生病患與烏腳病患等，幫助百萬人。芥菜種會秉持著孫理蓮宣教士愛神愛人的心志服務有需要的人，於2011年獲頒總統文化獎。從早期的兒少安置、原住民教育、醫療救助等各項服務，如今除了藉由社區工作模式，持續扶助弱勢族群；更倡導知識技能的培力與分享，將「培育、成長、分享、傳承」的服務理念，擴大形成社區助人網絡「芥助網」，致力「自立自助，共好共生」，讓曾經的受助者也能成為幫助者，為社區兒少、青年、婦女、熟齡者提供服務。

[關於中化銀髮]

成立於2006年，長期致力為長輩提供最優質且全面的一站式照護服務，滿足長輩『自在享老』期盼。除了提供專業照護服務(居家/日間/復能)之外，也發展金照學苑之照護專業課程，以及好物嚴選之輔具/銀髮商品服務。近年，從居家走入社區，在全台六都七個據點設立「老大人服務站」打造銀髮專門店，服務所有老大人，幫您找到照護答案。

日間照顧服務新品牌《暖時光》，其意為『暖迎‧最美好時光』，提供日間生活館(日照中心)與合作夥伴復能‧職能治療所兩大服務。與工研院共同引進日本AI復能系統ICT REHA，讓長輩與日本同步訂製個人化復能學習單，期待這兒是充滿想像力、突破框架的老大人日間生活空間，暖迎生命中最美好的時光。