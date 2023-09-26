三鶯大橋機車道設計不良惹怨 驚現「死亡交叉」挨轟畫蛇添足

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三鶯大橋23日全面通車，有民眾在臉書抱怨，機車道拆離主線道，合併的時候又有死亡交叉，機車在最窄的地方跟汽車匯流根本畫蛇添足。新北市工務局回應，三鶯大橋改建前為汽機車混流，且大型車輛常與機車擦撞，因此在設計上特別配置環河路匝道，分流部分大型車輛，也多次會同交通單位履勘確保足夠的安全性。

工務局表示，以進鶯歌市區而言，機車匝道與主線匯流則保有100公尺緩衝長度，以及機汽車混流處車道寬採5公尺以上配置，高於常見的混合車道寬度。此外在車種混合後，進入鶯歌市區的車道配置，也經歷三鶯大橋改建時數次交通改道，皆合乎交通規定且供車行使用無虞。

三鶯大橋改建前為汽機車混流，且行經三鶯大橋的大型車輛眾多，經常有與機車擦撞現象，以及大型車輛影響鶯歌市區交通順暢狀況，因此三鶯大橋在設計上特別配置環河路匝道，分流部分大型車輛，同時在設計上對機車道「分流匯入匝道」及「混流匯出匝道」，皆有提供足夠緩衝的變化長度約40-100公尺不等，規劃設置時也多次會同交通單位履勘確保有足夠的安全性，提供優於一般車道的配置，同時也設置防風牆設施更能提高用路人行車安全。

新北市交通局回應，考量三鶯大橋進入鶯歌區為轉彎車道且道路寬度減少，因此機車匝道出口從兩線道漸變至一車道，再匯入主線，漸變段約100公尺左右，目前外側混合車道寬度約4.8至5.3公尺，符合混合車道寬度。

目前三鶯大橋全段速限已調降為40公里，汽機車匯流端已有標誌、標線提醒駕駛，後續再觀察車流運行狀況檢討增設或調整。且配合三鶯大橋全線通車，正研擬將三鶯大橋出三峽端處的公車站調整站位，降低駛出三鶯大橋後的公車與機車常態性交織現象。