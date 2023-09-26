直播主年賣水晶4,000萬元 補稅加罰300萬

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網路直播夯，財政部表示，直播主僅透過網路銷售貨物或勞務，無實體店面，當月銷售貨物或勞務達起徵點者（銷售貨物新台幣8萬元、銷售勞務4萬元），應向住（居）所或戶籍所在國稅局辦理稅籍登記；若直播主除直播外另設實體店面銷售貨物或勞務，依營業稅法，應於開始營業前，向營業地址所在地國稅局辦理稅籍登記。

北區國稅局表示，因應科技多元發展，任何人只要用低成本就可向全世界傳播即時影音訊息，透過直播平台銷售貨物或勞務，成為最具有潛力的銷售模式，直播主為了吸引民眾關注，會融合唱歌跳舞與遊戲等直播活動，與民眾做最佳的雙向互動，亦可在任何時間、地點進行銷售，加上完整的金流、物流，致直播方式銷售產品愈來愈夯。

近期該局轄區內有經營水晶手飾等相關商品零售的業者，除於實體店面展示產品，亦於臉書直播銷售水晶相關產品，而水晶長期受到國人喜愛，因此擁有數萬名粉絲，並獲買家給予高度的評價，嗣該局查獲該業者111年3月至112年3月間短漏報銷售額合計4,100萬元，除補徵營業稅額200萬餘元，並依營業稅法第45條、第51條第1項第1款及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處罰鍰100百萬餘元。

北區國稅局表示，籲請直播主自行檢視，如有應辦理稅籍登記的情事，在未經檢舉及未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動補報補繳所漏稅款並加計利息者，可依稅捐稽徵法第48條之1規定免予處罰。