《金融股》公股第一家 兆豐銀開辦私人銀行業務

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【時報記者任珮云台北報導】兆豐金(2886)旗下兆豐銀行以其豐富的企業金融和外匯經驗，締造今年1-8月稅後獲利新台幣237.89億新高，績效表現位居公股行庫之冠，今(26)日對外宣布率公股銀行之先，推出私人銀行服務。整合兆豐銀行及金控子公司資源，更進一步對標外商銀行同業規格，針對金字塔頂端客群精心打造國際級金融服務。奠基在銀行既有架構，透過業務整合、管理專責與作業集中，調整營運模式及服務流程，提供高端客群家族資產配置和企業傳承全新之私銀服務，將帶給客戶耳目一新的尊榮感受。

成立逾百年，兆豐銀行陪伴客戶事業一路成長，與台灣企業家共同見證經濟起飛、財富累積，許多企業家第一代在面臨事業交棒和退休階段，對於家族財富傳承和事業接班等議題，卻往往尋求外商銀行或海外私人銀行協助。對此，兆豐銀行董事長雷仲達指出，兆豐銀行決心打造頂尖私人銀行服務，比照國際一流標準，建立整套專屬高階客戶的制度、流程與差異化營運模式，自許成為公股第一，更要躋身亞洲一流私銀品牌行列。

兆豐銀行副總經理陳昭蓉表示，頂級富豪的金融服務已成業者兵家必爭之地，私人銀行服務不僅是協助客戶家族的財富管理，更是關於客戶家族的資產配置與傳承規劃需求，私人銀行業務的開辦，代表著兆豐銀行對於頂級客戶需求的重視。現今多家外商銀行與大型民營金控多已設立私人銀行業務搶佔市場先機，但以公股行庫對標外商銀行同業水準建置私人銀行業務，兆豐絕對是跑在第一位！

為了完善客戶服務，兆豐銀行集結了內部菁英及外部好手，包括金融領域投資理財與非金融領域如法律稅務等專才，不只熟悉兆豐內部運作，更要掌握業界私人銀行的專業know how元素，藉由組織內外人才的融合激盪，打造適合兆豐的私人銀行服務。此外，兆豐銀行也擁有豐富的企業金融、國際金融和財務操作經驗，並在海外擁有多達39個服務據點，提供客戶最即時的國內外金融解決方案。

陳昭蓉強調，私人銀行的客戶非常注重隱私。兆豐私人銀行的服務提供單一窗口接觸，搭配專屬的專家團隊協助，提供差異化服務平台。讓客戶放心地將他們的資產配置規劃委託給兆豐。

私人銀行業務的成功關鍵在於客戶信任，兆豐銀行在客戶關係經營上擁有深厚底蘊，品牌形象深獲客戶信任，這次在銀行高層的決心和全力支持下，勇於突破創新，專為頂級客群設立的一個全新業務線，讓百年老店注入新的活力，以實際行動實現對員工、股東、客戶和社會的承諾，期許與客戶家族財富一同永續成長，邁向下一個百年基業的永續經營。