《產業》華為挺過3年震撼教育 台代理商：相信未來可以活下來

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【時報記者王逸芯台北報導】華為今(26)日在台灣舉辦「HUAWEI秋季新品發佈會」，儘管現階段沒有話題十足的智慧型手機產品，但華為仍積極規劃在台灣銷售策略，華為在台總代理訊崴科技總經理雍海指出，目前台灣在台灣劃分為5大產品線，看好未來會有一個很好得成長，他強調，在經歷過去三年的調整，相信未來可以活下來。

雍海談到，過去三年在台灣市場確實很艱難，看著直營門市一間一間關閉就可想而知，但相信未來會越來越好。另外，華為現在在台灣不會在追求任何市占率，而是把最新的產品帶給消費者，且歷經先前的大調整，更相信未來可以活下來。

雍海指出，華為在台灣分為5大產品線，包括穿戴、音頻、平板、路由器以及平板，後續希望有一個很好得成長，其中，穿戴看好會有15%的成長，音頻產品也會有成長。

雍海表示，訊崴技術觀察到消費者對於智慧產品的高度需求，不斷引進外型與性能兼備的新品，滿足大家對於科技體驗與探索的期待，這次秋季新品引進WATCH Ultimate Design、WATCH GT 4、FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2等多款進化且升級的穿戴耳機新品，都是華為品牌在全球的經典熱銷款。華為智慧手錶在台灣市場銷售成績表現亮眼，預期2023年相較去年將成長15%。

華為今日舉辦「HUAWEI秋季新品發佈會」，現場展示多款創新再進化的智慧穿戴、TWS藍牙耳機、平板、行動寬頻路由器等新品，展示HUAWEI的科技創新實力。從2014年華為首次以通話手環TalkBand進入智慧穿戴領域，近十年間不斷深耕，將臻至完美的科技、功能與美學設計融入產品中，逐步成為全球智慧穿戴裝置的創新領導者，也持續以創新科技引領穿戴耳機新時尚。這次推出WATCH Ultimate Design、WATCH GT 4、FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2與路由器、平板等多款新品。