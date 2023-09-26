vivo推新機V29 主打高品質人像攝影

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Vivo今日在台發布新手機V29 5G系列，主打人像拍照功能，外置高規格柔光環，發光面積達到普通閃光燈的20倍，並以獨創冷暖柔光環，打造色溫可變的智慧柔光人像，讓消費者在夜間場景也能智慧取光。

據TrendForce調查顯示，預估2023年手機相機模組出貨量將同步成長至46.2億顆，顯示近年消費者較過去更加重視智慧型手機的拍照與攝影性能，vivo看準市場趨勢，持續創新科技推出人像旗艦V系列，上一代V27 5G更以在台開賣10天，銷售量較前代成長近5倍的成績，穩座vivo 銷售冠軍寶座。

Vivo表示，全新V29 5G系列智慧人像旗艦，以獨創冷暖柔光環，打造色溫可變的智慧柔光人像，讓消費者在夜間場景也能智慧取光。vivo V29 5G前置鏡頭搭載5000萬超高畫素及自拍廣角大光圈，實現家人好友聚餐合照自拍都能呈現最美瞬間。vivo V29 5G結合東方美學設計，透過獨家3D粒子水墨工藝，宛如數千萬顆繁星粒子閃耀，打造全新湛藍「山海青」、優雅「繁星紫」外觀設計，另外更有經典「蒼穹黑」配色。

12GB＋256GB建議售價16,990元、12GB＋512GB建議售價19,990元。即日起至10月31日購機可享早鳥優惠方案，10月2日起搭配各大電信指定資費V29 5G系列手機 0 元起。