東洋捐500劑佐劑流感疫苗 攜手桃市府護志工健康

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台灣東洋（4105）善盡企業社會責任及回饋地方！26日捐贈桃園市政府共500劑的佐劑流感疫苗，攜手市府照顧防疫志工的健康也打造幸福城市。

為感謝東洋捐贈500劑佐劑流感疫苗守護長者志工，桃園市政府26日也舉行「流感疫苗打起來 幸福桃園先＋1」的流感衛教暨感謝捐贈記者會，除提醒公費流感疫苗將於10月2日正式開打，也同步安排65歲長者志工接種佐劑流感疫苗，讓衛生、環保、防疫志工減少感染風險。

市長張善政表示，流感疫苗已開始有全年化趨勢，希望桃園長輩都能重視健康、儘早接種流感疫苗。他說，東洋捐贈500劑佐劑流感疫苗，每劑市價2000元，相信一定能照顧到桃園市銀髮志工的健康。

東洋董事長林全表示，東洋於1968年桃園中壢工業區設置符合國際規範的製藥廠，並隨城市發展往前邁進，一路來重視企業社會責任與公益回饋，連三年都有流感疫苗的公益捐助，就是希望成為社會值得信賴的公衛的夥伴。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，因新冠疫情期間的防疫措施，讓本土傳染病不易傳播，但隨生活恢復常態就出現免疫負債問題。尤其65歲長輩開始有免疫退化，一旦感染就容易引發重症。

邱政洵提到，根據相關研究指出，如果65歲以上長輩接種佐劑流感疫苗，不僅可以增加免疫活化、讓抗體生成有更好的反應，疫苗保護力最長還可達一年，且英、美、澳等先進國家都建議65歲以上長者應優先使用佐劑流感疫苗。他提醒民眾要留意流感症狀、落實感染管制措施，也記得要諮詢醫師後接種流感疫苗。