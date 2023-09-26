獎勵青年投入地方創生行動 中華開發資本力挺國發會政策

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中華開發資本響應加碼國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，將在國發會核定獎勵的63支團隊中，挑選10隊提供企業等額加碼獎金，並以開發資本投資本土企業超過六十年所累積的工商經驗及企業人脈，搭建連結創生團隊及在地企業的平台，對創生團隊提供具體而實際的支持及助益，並期盼藉此拋磚引玉，作為創生團隊、公部門、企業界三方公私協力的首發觸媒劑，共同以永續經營的方式打造地方活力經濟。

國發會主委龔明鑫對於開發資本加碼國發會獎勵金團隊表示歡迎和支持。國發會近年來持續推動地方創生2.0相關計畫，至今(2023) 年7月中為止，已輔導地方提出171件計畫、通過計畫共118件，全台也已經有青年培力工作站共72處、補助地方政府公有空間52活化案共42處，以及進駐在中興新村地方創生育成村團隊達83隊，今年首度推動「獎勵青年投入地方創生行動」計畫，提供獎勵金鼓勵對地方創生有興趣或留鄉／返鄉的種子青年投入創生行列。

開發資本代理總經理南怡君指出，地方創生是中華開發金控集團近年關注的ESG焦點議題，開發資本作為金控成員，又對於扶植新創與創新團隊具有紮實實績，以一己專業能力並串聯集團資源，來支援創生團隊發展所需、協助克服挑戰，原屬樂行之事，也是開發資本以本業力行永續發展的具體行動。

開發資本的加碼計劃將延續國發會「獎勵青年投入地方創生行動」，在國發會原有計劃上，加入新的評選標準：「企業合作及商轉力」，以評選加碼團隊。開發資本指出，受之以魚不如授之以漁；從早期支持社會企業理念開始，繼地方創生議題興起後，以創投專業起家、看遍企業更迭的開發資本，深刻體認商業模式對於永續經營的重要性，即便是追求社會投資報酬率(Social Return On Investment簡稱SROI)的經營主體，仍需要具備商業可行性的商業模式，才能永續經營。因此，具有與企業合作或獨立商轉的能力或潛力，將會是重點評分項目之一。評審團隊將包括產官學研，並且由專業團隊執行加碼計劃。

南怡君強調，「串連多方利害關係人共創多贏」是開發資本秉持的信念，本次公私協力加碼行動更期待能架構平台，串接民間資源，便利開發資本生態圈的夥伴共襄國發會盛舉，創造地方創生生生不息的正面循環。