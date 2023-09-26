華為秋季新品發布 在台推智慧手錶與藍牙耳機

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華為今日在台灣舉行秋季新品發布會，推出智慧手錶WATCH GT 4、WATCH Ultimate Design，以及藍牙無線耳機FreeBuds Pro 3與FreeBuds SE 2。但是近期受到市場關注的Mate 60手機系列，並沒有在台灣發表。

對於Mate 60系列是否有機會在台販售？華為在台總代理訊崴科技總經理雍海指出，若產能足夠，會爭取來台。

雍海指出，訊崴技術觀察到消費者對於智慧產品的高度需求，不斷引進外型與性能兼備的新品，滿足大家對於科技體驗與探索的期待！這次秋季新品引進WATCH Ultimate Design、WATCH GT 4、FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2等多款進化且升級的穿戴耳機新品，都是華為品牌在全球的經典熱銷款！謝謝消費者一直以來的支持與愛護，讓華為智慧手錶在台灣市場銷售成績表現亮眼，預期2023年相較去年將成長15％。

華為表示，從2014年華為首次以通話手環TalkBand進入智慧穿戴領域，近十年間不斷深耕，將臻至完美的科技、功能與美學設計融入產品中，逐步成為全球智慧穿戴裝置的創新領導者，也持續以創新科技引領穿戴耳機新時尚。這次推出WATCH Ultimate Design、WATCH GT 4、FreeBuds Pro 3、FreeBuds SE 2與路由器、平板等多款「時尚更跨越」新品，相信將再次為消費者打造極致的美學體驗。