大陸運用環評與排汙許可 促碳達峰、 碳中和目標

澎湃新聞26日報導，中國生態環境部26日召開例行新聞發布會，針對中國作出碳達峰碳中和重大宣示已三年，環評與排汙許可工作如何支持「雙碳」目標？生態環境部環境影響評價與排放管理司司長劉志全回應表示，大陸環境部充分發揮環境影響評估制度，對溫室氣體的源頭防控作用，組織有關地方，深入開展重點行業建設專案溫室氣體排放環境影響評估試點，總結形成一批典型案例，初步建立了評估方法探索出技術路徑，並通過環評，將減汙降碳措施細化至生產設施和工藝層面。 劉志全表示，下一步，環境部將深化溫室氣體排放環評試點，落實降碳減汙擴綠增長協同推進要求，選擇重點地區、重點行業和重點領域逐步擴大試點的範圍和類型，探索將甲烷等非二氧化碳溫室氣體管控納入試點，加強關鍵技術研究，整合各地試點研究成果，完善相關政策和技術體系，推動加強法治保障，夯實溫室氣體排放環評基礎。 劉志全指出，2021年以來，環境部組織浙江、重慶等9個省（區、市）聚焦鋼鐵、建材、有色、石化化工等6個重點行業共548個建設專案開展溫室氣體排放環境影響評價試點，並取得了初步成果。蒐集整理試點案例四十餘個，形成一批典型經驗和成功做法，近期將開展宣傳報導，供各地參考借鑒。 如山東某鋼鐵專案通過溫室氣體環評試點，煉鐵、煉鋼工序碳排放強度比現有工程大幅下降，分別降低39.1％和47.1％，同時推動碳排放減量替代，項目實施後，碳排放量減少約348萬噸／年，企業碳排放管理水準得到有效提升。 目前，大陸環境部已指導試點地區制定建設專案溫室氣體排放環評技術指南10項，包括綜合性指南4項，鋼鐵、煤化工等重點行業技術指南6項。同時在試點地區結合行業特色，提出重點行業溫室氣體排放量核算參數和評價基準。 如河北省通過摸底調查省內149家鋼鐵企業碳排放情況，分工序提出鋼鐵行業二氧化碳排放量核算方法和績效標準值。陝西省採用排放因數法、物料平衡法相結合的核算方法測算省內21個重點煤化工專案碳排放水準，初步確定了煤製制甲醇、煤製烯烴、合成氨產品的碳排放績效值。 大陸環境部已通過環評將減汙降碳措施細化至生產設施和工藝層面，如去年批復的內蒙古某煤化工專案從源頭減碳（綠氫耦合）、過程減碳（空分機組煤驅改電驅）、末端減碳（實施二氧化碳封存）三方面提出了碳減排措施，共減少原料煤和燃料煤消耗307萬噸／年，減少CO2排放631萬噸／年，較原來方案減少30％，實現了「減汙降碳」協同。

浙江省開展了鋼鐵、化纖、化工、石化、印染、造紙、建材等行業減汙降碳協同技術研究，初步篩選和評估了重點行業減汙降碳先進技術，形成了減汙降碳推薦技術集成示範。

此外，大陸環境部還推進在生態環境分區管控、產業園區規劃環評領域開展減汙降碳協同增效的試點。