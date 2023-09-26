節能家電補助還有一季可搶！ 須符合這些條件

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還有一季可搶！經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」上路8個月，經濟部能源署今(26日)統計，總額度已被申請3／4，還剩下42.5萬台，有意申請民眾得把握時間。需在今年12月31日前完成家電汰換，最晚明年1月15日前提出申請，才可獲每台3000元補助。

家電汰舊換新補助從2023年2月1日開放申請，對象為冰箱、冷氣。只要汰換10年以上產品為一級能效，每台可享3000元補助。能源署原匡列20億元，因申請踴躍，後再追加33億元，總共53億元，將補助台數拉升到近170萬台。

能源局表示，累計最新已有127.2萬台家電實施汰舊換新，占名額數75％，預估帶動住宅部門節電約7.6億度，後續剩下42.5台可申請。

能源署同時公布，配合經濟部組織改造並提升網路資通訊安全，補助專屬網站網址將於今天(26日)起全面更新為https://save3000.moeaea.gov.tw。民眾可至補助專屬網站下載申請表或直接進行線上申請，今年度網路申請比例高達8成，超越過往。

能源署同時說明，補助審核常見四大問題，包括申請文件內容如因翻拍或影印模糊導致無法辨識時、每台家電皆須檢附一份廢四機回收聯單，還有新購家電如為分離式冷氣，應檢附「室外機」保固卡，而非室內機。最後第四點，申請補助家電裝機地點須與電費單地址相同，且電號為「表燈非營業」之用電戶。若不符上述條件，就會無法通過審核獲得補助。