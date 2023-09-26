穎崴首度榮獲「2023外資精選台灣100強」獎項

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

全球IC測試介面領導廠商穎崴（6515）榮獲「2023外資精選台灣100強」獎項，以基本面、市場面、永續面等多面向傑出表現受到評審高度肯定，從台股1779家上市櫃企業中脫穎而出，並由穎崴全球業務營運中心資深副總陳紹焜代表受獎。

「2023外資精選台灣100強」為第二屆遴選，包括台積電、日月光、聯發科、長榮海運、統一超商等知名企業皆榜上有名；穎崴表示，該公司首次獲得此殊榮，凸顯穎崴在基本面、市場面、永續面等各面向的成長，深受肯定。

「2023外資精選台灣100強」由台灣董事學會與企業發展研究中心（CDRC）合作，模擬全球不同機構法人之投資方法，根據2020-2022年數據統計，發布〈2023外資精選台灣百強榜單（Taiwan Best-in-Class 100）〉，並於今（26）日在台北舉辦「2023 外資精選台灣100強頒獎典禮」，並依企業市值排行取前100大入榜。

穎崴董事長王嘉煌表示，穎崴自2001年成立以來，以專業的技術服務和完整多規格的測試座提供客戶最即時優質的服務，並穩居全球前六大IC測試介面供應商；2021年1月順利完成股票上市，實現了對所有股東的承諾。未來穎崴將持續強化法遵，培養良好公司治理文化，履行企業社會責任，在股東、員工、客戶及利害關係人取得平衡，同時獲取各方最大利益。

從基本面方面，穎崴自2020年業績獲利連三年成長；同時，穎崴持續投資、注入技術實力，截至去（2022）年底已累積50件專利，同時已完成晶圓級共同封裝光學元件測試系統和超高頻與小位移之低磨損滾動式接觸元件的研發。