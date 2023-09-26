亞泥評等展望轉為 「負向」 預估獲利能力偏弱持續2年

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跨足中國大陸及台灣兩市場的亞洲水泥公司(亞泥)，其評等機構中華信評26日指出，由於房地產與基礎設施投資活動減少，將導致大陸水泥需求陷入停滯，進而使水泥價格與利潤率難以大幅回升，亞泥的獲利能力估計因此而明顯低於中華信評先前的預測，亞泥持續2年的獲利能力也可能明顯著低於中華信評先前的預測。

此外，亞泥的資本支出水準偏高，中華信評認為，亞泥無法在未來24個月內將其借款對 EBITDA比降至2倍的可能性升高，因此，中華信評將亞泥長期信用評等的評等展望由「穩定」調整為「負向」。至於亞泥的長、短期發行體信用評等則確認為「twAA-／twA-1＋」。

亞泥2022年EBITDA 為新台幣 171 億元。由於營運現金流量弱於預期且資本支出增加，未來二至三年亞泥可能僅能勉強維持正的可支配營運現金流量，中華信評因此預期，該公司2023年至2025年的借款水準將相對持平。中華信評目前預測，亞泥2023年至2025年的調整後借款，將維持在新台幣380億元至400億元間。

由於中國經濟復甦速度趨緩，加上已開發經濟體的高通膨率對化學品與其他大宗商品的需求造成衝擊，使得遠東新世紀股份有限公司(遠東新世紀)、裕民 航運股份有限公司(裕民航運)的績效表現疲弱，因此亞泥2023年至2024年來自權益法投資的現金股利貢獻亦將略為減少。

據此，中華信評認為，亞泥可能會因未來的資本支出較高、而維持較低現金股利配發率。